Шесть мастер-классов проведут сегодня на молодёжной площадке в Финском парке Пскова

Псковичей приглашают на четвертый день молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь», которая проходит в Финском парке Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», здесь сегодня запланированы мастер-классы и выступление диджея.

Афиша: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

«Сегодня каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал. Вас ждёт программа увлекательных мастер-классов и активностей от Добро.Центра ПсковГУ и Молодёжного центра Пскова», - рассказали организаторы.

В программе с 15:00 до 20:00 мастер-классы по изготовлению обвесов на мобильные телефоны, открыток и композиций в стиле скрапбукинга, мини-значков, игрушек для собак.

С 20:00 до 21:00 проведут мастер-классы по созданию фигур из воздушного пластилина и закладок для книг, а с 21:00 до 22:00 запланировано выступление DJ Regina.

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».

Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» продлится до 30 августа. Вход свободный.