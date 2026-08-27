 
Туризм

Шесть мастер-классов проведут сегодня на молодёжной площадке в Финском парке Пскова

0

Псковичей приглашают на четвертый день молодёжной площадки на выставке «Россия начинается здесь», которая проходит в Финском парке Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», здесь сегодня запланированы мастер-классы и выступление диджея. 

Афиша: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

«Сегодня каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал. Вас ждёт программа увлекательных мастер-классов и активностей от Добро.Центра ПсковГУ и Молодёжного центра Пскова», - рассказали организаторы.

В программе с 15:00 до 20:00 мастер-классы по изготовлению обвесов на мобильные телефоны, открыток и композиций в стиле скрапбукинга, мини-значков, игрушек для собак.

С 20:00 до 21:00 проведут мастер-классы по созданию фигур из воздушного пластилина и закладок для книг, а с 21:00 до 22:00 запланировано выступление DJ Regina. 

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».

Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» продлится до 30 августа. Вход свободный.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026