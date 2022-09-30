Туризм

Сервис для владельцев новых туристических объектов запустили на Госуслугах

Минцифры и Ростуризм по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко запустили на Госуслугах новый сервис для организаций и ИП в сфере туризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Фото: пресс-служба Минцифры России

Услуга позволит владельцам новых туробъектов попасть в реестр объектов туристской индустрии. После этого они смогут оформить нулевую ставку НДС. Нулевая ставка действует пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Объекты должны быть запущены после 1 января 2022 года и относиться к видам, включенным в перечень Ростуризма.

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