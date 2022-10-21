Туризм

Новогодний отдых для россиян подорожал почти на 70%

Новогодний отдых обойдется россиянам до 67% дороже, чем в прошлом году. Это следует из данных туроператоров и сервисов бронирования.

По информации Level.Travel, самое популярное у россиян новогоднее направление в этом году - египетские курорты. Средний чек за неделю проживания на двоих здесь вырос на 37% относительно уровня прошлого года - до 181,4 тысячи рублей, сообщают «Известия».

На втором месте - Шри-Ланка. Средний чек по этому направлению увеличился на 44% до 260 тысяч рублей. Третью строчку делят российские и турецкие курорты. Последние подорожали на 67% до 187 тысяч рублей, отдых в РФ - на 36% до 54 тысяч рублей.

Среди клиентов Tez Tour тоже наиболее популярен Египет - на туры туда приходится больше половины продаж на новогодние каникулы, рассказали в компании. Там добавили: далее следуют ОАЭ с объемом около 15%, а третью строчку делят Турция, Мальдивы и Таиланд (примерно 10% по каждому направлению).

По данным Tez Tour, больше всего подорожал отдых в Турции ­- на 35-40% в сравнении с прошлым годом, туры в ОАЭ выросли в цене на 30-35%, на Мальдивы - на 20%. Представитель туроператора добавил, что в компании отмечают рост интереса к эксклюзивным премиальным предложениям на дорогих направлениях - на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что цены на путевки выросли. Но, по данным организации, менее значительно.

«Сейчас увеличение стоимости новогодних программ оценивается в диапазоне 10–30%. Это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Но есть исключения: туры в Таиланд подешевели по сравнению с прошлым годом в среднем на 10–15%», - сказала глава АТОР Майя Ломидзе.