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Туризм

Дом творческих людей

21.10.2022 12:59|ПсковКомментариев: 0

Почти 1,5 года назад в отреставрированной усадьбе Беклешова (ул. Георгиевская, 4) открылся Центр туризма и творческих индустрий Пскова. Здесь работают мастерские ремесленников, регулярно проводятся выставки произведений искусства, мастер-классы, экскурсии, образовательные и развлекательные мероприятия. Есть возможность организовать любое событие — от бизнес-конференции до свадебного торжества.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала в «доме с призраками», ознакомилась с готовящейся к открытию выставкой известного художника и узнала, как записаться на мастер-класс по плетению «чудиков».

 

Псковский продукт

Впервые каменный дом на высоком берегу реки Великой был обозначен на плане Пскова 1740 года. В конце XVIII века его купил будущий псковский гражданский губернатор Николай Беклешов. Впоследствии здесь проживали еще два псковских губернатора, располагалась первая в городе мужская гимназия, штаб Северного фронта в Первую мировую войну. В XX веке усадьба стала жилым зданием и постепенно ветшала. А в 2021 году удалось подарить этому месту новую жизнь. Отныне здесь туризм пересекается с культурой и историей.

Реконструкция объекта стала возможной благодаря участию Администрации города Пскова в проекте «Сохранение и продвижение культурно-исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Сегодня Центр туризма и творческих индустрий Пскова — место притяжения горожан всех возрастов, туристов и творческих людей, желающих проявить себя.

Здесь каждый найдёт то, что ищет. Сотрудники Центра предоставят исчерпывающую информацию о городе, его достопримечательностях, местах размещения и общепита. На первом этаже выставлена на продажу продукция псковских производителей и ремесленников. Здесь гости города могут приобрести сувениры, изготовленные в интеграционных мастерских, товары известного местного бренда «Столбушинский продукт», авторские магнитики и керамику. Никакой «китайщины» на стендах вы не найдёте: всё своё, сделанное псковскими умельцами с любовью.

Новый проект Центра - «Купи краеведческую литературу». На стеллажах выставлены издания, из которых можно узнать историю дома. В Центре ждут не только гостей, но и авторов, готовых поделиться тематической литературой, а также всех желающих прорекламировать свой туристический продукт. Обязательное условие — он должен быть связан с Псковом. Здесь продвигают исключительно псковский ремесленный сувенир — это и помощь мастерам, и возможность туристам купить качественную продукцию.

Каждый месяц в Центре проводятся бесплатные краеведческие лекции. Ближайшая состоится 26 октября, она будет посвящена Александру Агину - художнику-графику, одному из зачинателей бытового жанра в русском искусстве, иллюстратору поэмы Николая Гоголя «Мертвые души», который учился в псковской мужской гимназии. В ближайшее время на здании планируют разместить памятную доску.

А 21 октября рестораторов приглашают на лекцию Юлии Никифоровой «Кадровые парадоксы в ресторанном бизнесе». Старший преподаватель Псковского филиала Российской международной академии туризма, руководитель практики по гостиничному сервису, экскурсовод, краевед регулярно проводит в Центре обучающие семинары, которые помогают туристической сфере идти в ногу со временем и соблюдать новейшие законодательные нормы.

Мир грёз

На территории Центра туризма имеются просторные выставочные залы с разнообразными экспозициями. К примеру, 22 октября в 14:00 состоится официальное открытие выставки псковского художника с питерскими корнями Сергея Руднева «Хорошо русской душе на Псковской земле». Это художник в третьем поколении, его работы находятся в частных коллекциях России, Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Гости экспозиции увидят более 30 картин, выполненных в разных техниках – масло, акварель, графика. На произведениях изображены Михайловское, Печоры, Мальская долина и Изборск, погост Сенно и другие чудесные уголки Псковской области. Не упустите возможность окунуться в увлекательный мир сказок и грез. «Мир, созданный Сергеем Рудневым, кажется некой сказочной страной. Все там увидено и создано в неведомом нам духовном полете. В его мире царит чувство цвета и линий, где нет отражения обыденности», - говорится в анонсе выставки.

Художник приедет на открытие, он расскажет о себе и своём творчестве, а также проведёт мастер-класс. В Центре сложилась такая традиция – «виновник торжества» лично проводит экскурсию по своим экспозициям. Кроме того, желающие смогут приобрести магнитики с репродукциями картин Сергея Руднева, а в последующем планируется выпускать аналогичные открытки.

С 1 декабря в Центре туризма вновь будет представлена интерактивная выставка Татьяны Криксиной «Сказки псковских мастеров». Гости познакомятся с традиционной русской народной игрушкой и персонажами сказок, а с некоторыми из них даже смогут пообщаться — например, с Бабой Ягой. Осенью эта выставка привлекла большое внимание жителей и гостей города во время презентации совместного с Пушкинским заповедником проекта «Пушкин и его друзья».

В следующем году запланирована выставка московской художницы, которая изобразила на полотнах Псков.

Здесь рады всем, даже если вы не псковский художник, но воодушевились красотой города - двери Центра туризма всегда открыты.

Дом с призраками

Ждут здесь и ремесленников, которые хотят торговать своей продукцией. У Центра есть ярмарочные домики — три на улице Георгиевской и шесть на улице Пушкина. Зимой на территории Центра нарядят ёлку и будут продавать новогодние игрушки. В праздничные дни здесь планируют устраивать концерты, развлекательные программы для детей и взрослых.

Отдельное направление — ремесленные мастер-классы. Любой желающий может научиться работать с глиной, расписывать одежду, плести браслеты. По выходным здесь регулярно проходят самые разные мастер-классы: кулинарные, по ткачеству, изготовлению украшений. Так, 23 октября Центр приглашает своими руками создать свечи из вощины и сплести «чудиков».

Кстати, в Центре принимают не только желающих обучиться старинным и современным ремеслам, но и тех, кто готов поделиться своими знаниями и провести мастер-класс. А Детская школа искусств продолжает здесь реализацию уникального для Псковской области проекта «Доступный эстамп». На Георгиевской, 4 открыта мастерская печатной графики профессионального уровня — арт-пространство «Азбука эстампа».

Любой желающий может получить навыки работы в таких техниках, как линогравюра, ксилография, высокая и глубокая гравюра на картоне, офорт, монотипия, диатипия. А также узнать, что такое офортный станок, и сделать на нём оттиск своего произведения искусства.

При этом художником быть не обязательно, прикоснуться к прекрасному и профессиональному может любой человек. В будущем авторы проекта планируют запустить мобильный эстамп — выезжать в районы с маленьким переносным станком.

Еще одна гордость Центра – экскурсия о старинном доме Беклешова, где ведущие – артистичные экскурсоводы, которые предстают перед участниками в различных образах. Студентка-комсомолка, гадалка и другие герои авторской экскурсии «Путешествие по дому с призраками» погружают в увлекательную историю старинной усадьбы Беклешова.

Квест будет интересен и детям, и взрослым. Вам предстоит отгадывать загадки и шифры, а если доберетесь до последней комнаты старинного дома — сможете узнать свое будущее.

В настоящее время экскурсоводы готовят увлекательную экскурсию во времена первой гимназии, где вы сможете прочувствовать атмосферу обучения XIX века.

Уже сейчас любой посетитель Центра туризма может прийти на экскурсию по дому, которую с удовольствием проведут сами сотрудники. Вы узнаете, какой была усадьба пару веков назад, кто был её первым владельцем, и где размещался лазарет для «заразных гимназистов».

Открыты для всех

В Центре всегда есть, на что посмотреть. Например, на работы участников конкурса «Псков Губернский». Они разработали дизайн-проекты цифрового решения архитектурно-исторического образа объектов культурного наследия города конца XVII-го -начала XX-го веков. Среди них - дизайн-проекты Дома Лавриновского, жилого доходного дома Епифанова Е. и дома Беклешова.

Воплощена в жизнь и магистерская работа бывшей студентки факультета дизайна ПсковГУ Татьяны Бесхлебной. Она подготовила экспозицию, посвящённую истории усадьбы Беклешова. С ней тоже можно ознакомиться во время посещения Центра туризма.

У жителей и организаций есть возможность провести здесь не только выставку, но и любую деловую программу. На Георгиевской, 4 имеется конференц-зал с современным оборудованием. Также в усадьбе можно проводить фотосессии, свадьбы и другие торжества — из окон открывается восхитительный вид на набережную. Кстати, здесь созданы все условия для маломобильных граждан.

В тёплое время года жизнь бурлит на прилегающей к Центру территории. Здесь проводятся праздники и ремесленные ярмарки, выступают музыканты. Также по субботам во дворе усадьбы работает блошиный рынок. На прилавках можно найти винтажные вещи, монеты, старинных кукол, посуду, картины и прочие полезные в быту приспособления.

В будущем в окрестностях Центра появятся навигационные таблички, чтобы его было проще найти. А в самом здании усадьбы откроется кафе, где посетители смогут перекусить. Помещение уже готовится к открытию, сейчас там расставляют мебель и завершают оформление интерьера.

Летом поблизости установят шезлонги и пуфики, а вокруг будет возвышаться живая изгородь из кизильника.

Центр туризма и творческих индустрий Пскова приглашает в гости всех, кто хочет окунуться в атмосферу творчества, а также потенциальных партнёров. Главная цель его создателей — объединить талантливых людей, сделать дом Беклешова привлекательным местом для жителей и туристов.

Записаться на мастер-класс, экскурсию и узнать подробную информацию можно через группу Центра в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 29-01-01, а также на официальном сайте Центра ticpskov.ru.

Ульяна Ловыгина

Теги: #туризм #путешествия #мастер-класс #туристы #ремесленники #центр туризма и творческих индустрий
Источник: Псковская Лента Новостей
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