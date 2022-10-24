Туризм

Федеральные эксперты оценят маршрут «Князь Александр Невский» в Псковской области

Федеральные эксперты оценят два туристических маршрута в Псковской области: «Александр Невский на Псковской земле» и автомаршрут «Князь Невский». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала директор ТИЦ Псковской области Лариса Семашко.

«Очень важно, чтобы была обеспечена хорошая транспортная доступность к объектам маршрутов, чтобы туристская инфраструктура соответствовала требованиям и ожиданиям туриста, ведь только тогда мы можем в полной мере популяризировать маршруты, добиваться их включения в туры различных российских туроператоров. Именно поэтому, а также в связи с подготовкой празднования в Псковской области в 2023 году 700-летия первого упоминания Гдова в летописи было решено провести экспертную оценку автомаршрута "Князь Александр Невский"», - прокомментировала Лариса Семашко.

Сроки проведения инспекционной поездки пройдут с 27 октября по 18 ноября. Очная работа экспертов в регионе продлится с 27 октября по 1 ноября 2022 года.

Профильными экспертами выступят: эксперт группы «Средства размещения» в техническом комитете по стандартизации - «Туризм и сопутствующие услуги» Андрей Артюхов, тренер-консультант в сфере гостеприимства, бизнес-практик Антон Алексеев, руководитель проекта RV Land, караванер и автопутешественник с 12-летним стажем Максим Беляев, а также руководитель проекта Retrailer, автопутешественник и караванер с 15-летним стажем Андрей Калашников.

Целью экспедиционного тура является оценка придорожной инфраструктуры на трассах, возможные площадки для кемпинга в муниципалитетах Псковской области, обсуждение возможных вариантов экскурсионных программ по маршруту следования, инспекция существующих мест размещения, общение с туристическим бизнесом, осмотр новых перспективных мест размещения.

Экспедиционный тур включает в себя аудит объектов и территорий и оценку потенциальных возможностей развития региона для приёма автотуристов по маршруту: Пушкинские Горы - Псков - Изборск - Печоры - монумент «Ледовое побоище» - Велино - Самолва - Кобылье Городище - Гдов - Порхов.

Основные задачи проверки - определение текущей ситуации в регионе, выявление возможностей, проблем и рисков для развития автотуризма в рамках маршрута на территории Псковской области. Эксперты укажут в отчёте все выявленные возможности и перспективы развития территорий, включая возможные риски.

«Ожидание от приезда экспертов в любом случае положительное, ведь только изучив все минусы и недочеты, а затем максимально быстро устранив их, можно смело продвигать маршрут и заявлять о его уникальности, удобстве и качестве. Помимо этого, маршрут можно использовать как межрегиональный кольцевой, присоединив к нему объекты Великого Новгорода и Санкт-Петербурга», - рассказала директор регионального ТИЦ Лариса Семашко.

После экспертной оценки маршрута, его доработки и популяризации, туристам и жителям региона предложат удобный, современный автомаршрут, подходящий как для индивидуальных туристов, так и для массового автопробега.