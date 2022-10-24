Туризм

Туристический поток в Псковскую область в 2022 году вырос на четверть

Компания МТС проанализировала с помощью сервисов МТС Исследования и МТС Travel туристический поток в январе – августе 2021 и 2022 годов. Количество туристов, посетивших Псковскую область, выросло за год на 24%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Рост интереса к внутреннему туризму привел к формированию новых точек притяжения на карте России. Так, взлетел интерес к республике Дагестан: зафиксирован рост на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно увеличилось число туристов в Сахалинской области (+37%), Иркутской области (+36%), Камчатском крае (+23%) и Красноярском крае (+23%). Снизился объем туристического потока в Калининград — регион потерял порядка 15% туристов из-за сложностей транспортным сообщением. Также пострадал туризм в Краснодарском крае (-9%), Мурманской (-6%) и Рязанской области (-2%).

Список самых популярных регионов не изменился. Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург — на них приходится 48% всего турпотока. Также в ТОП-10 входят Башкирия, Ставропольский край, Татарстан, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области.

Общий объем турпотока в январе – июне 2022 года вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число поисковых запросов, связанных с туризмом, — на 17%. Увеличился и горизонт планирования поездки: если в 2021 году россияне бронировали гостиницы в среднем за неделю до даты въезда, то в 2022 этот срок составляет десять дней.

Примечательно, что в первом полугодии 2022 года россияне путешествовали по стране активнее, чем годом ранее, однако выбирали более дешевые варианты жилья. Доля отелей в общем объеме бронирований сократилась на 8%. Эту часть туристов «перетянули» на себя объекты малого номерного фонда – мини-отели и гостевые дома: на них пришлось 17% от всех бронирований в январе-августе 2022 года. Значительно выросла доля хостелов – если в 2021 году на них приходилось 0,7% всех бронирований, то в текущем году уже 2,5%. Половина туристов выбирает бюджетные трехзвездочные гостиницы, 36% бронирований приходится на отели класса «четыре звезды», 9% — на отели с одной и двумя «звездами» и только 5% — на пятизвездочные отели.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы абоненты МТС, которые приезжают в Псковскую область, могли оставаться на связи с своими близкими и пользоваться всеми цифровыми сервисами в полном объеме – общаться "голосом", созваниваться в мессенджерах, выкладывать фото и видео с экскурсий на туристические объекты Пскова и области. Регулярно модернизируя оборудование, мы заботимся о том, чтобы связь МТС в регионе была качественной и устойчивой» – отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Исследование проведено сервисом маркетинговой аналитики МТС Исследования совместно с сервисом МТС Travel. Аналитика основана на обезличенных агрегированных данных о трафике на сервисы для организации путешествий, сайты туристических операторов, данных о бронированиях отелей, поисковых запросах и миграциях россиян в январе – августе 2021 и 2022 года.