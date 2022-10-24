Туризм

Доля поездок по России превысила 80% в продажах новогодних туров

Более 80% покупателей туров на Новый год приобретают поездки по России, рассказал «Известиям» 3 ноября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Туры на Новый год уже сегодня очень активно бронируют и покупают. Более 80% туров продаются по внутренним направлениям. Прежде всего — в Петербург, Карелию, Москву, Подмосковье. А также на черноморское побережье — особенно, в Сочи, где одновременно доступен как рекреационный, так и горнолыжный отдых», — отметил он.

Доля горнолыжных туров на Новый год сегодня составляет 30%, остальные — это культурно-познавательный или приключенческий отдых, добавил Барзыкин. Спрос на «горнолыжку» год от года растет. Уже сейчас отели в Красной Поляне забронированы на 50%, в Шерегеше — почти полностью, добавил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

При этом цены на новогодний отдых в России в разы ниже, чем за границей, подчеркнул Юрий Барзыкин. Например, в Дагестан, Казань, на Алтай можно съездить за 30–40 тыс. рублей с доплатой за экскурсии, сказал вице-президент РСТ.

«В целом спрос на туры по России по сравнению с прошлым годом вырос на 5%. Если говорить о том, что происходит прямо сейчас, — то отчасти на спрос повлияло окончание частичной мобилизации. Стало спокойнее, люди вновь готовы планировать отдых», — заключил вице-президент РТС.