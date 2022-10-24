Туризм

Программу научно-популярного туризма для молодёжи запустили в России

Программу научно-популярного туризма для молодёжи запустили в России. Она входит в комплекс инициатив проекта «Десятилетие науки и технологий», сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

В программе уже принимает участие десять регионов РФ. Данная программа создана для школьников и студентов, предусматривает для них возможность посещения и изучения различных технологических объектов, пишет RuNews24.

Проект дает молодёжи возможность заниматься научными исследованиями в интересном формате. Программа направлена на популяризацию научной деятельности.

Планируется, что туристы будут путешествовать по регионам, в которых существуют научно-технологические проекты. Также такой вид образовательного туризма предполагается совмещать с отдыхом и культурно-познавательной деятельностью.

На данный момент школьники и студенты в рамках программы могут отправиться в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурскую, Иркутскую, Калининградскую, Калужскую, Нижегородскую и Новосибирскую области.

В период до 2025 года планируется включить в программу еще 40 регионов России.