Туризм

Экскурсию провели для профактивистов в Пушкинских Горах

Более 40 профактивистов из Пскова посетили Пушкинские Горы с экскурсионной программой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Путешествие стало возможным в рамках специальной программы посещения Пушкинского заповедника, благодаря ей гости посетили несколько выставок и церемонию открытия фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...» в большом зале научно-культурного центра Пушкинского заповедника.

Участники посетили выставку «Из истории создания драмы "Борис Годунов"», экскурсию по Святогорскому Свято-Успенскому монастырю, выставку «Эпистолярный монолог А. С. Пушкина и Н. Н. Гончарова» и церемонию открытия фестиваля «Пушкин и...».

«Мы все под большим впечатлением! Казалось бы, что нового можно открыть для себя в Пушкинских Горах, тем, кто там бывал уже не единожды. Отнюдь! Великое открывается нам новыми гранями. И, конечно, рекомендуем всем успеть посетить выставки в научно-культурном центре. Масса положительных впечатлений и непередаваемое удовольствие ждут вас», - прокомментировала поездку заведующий отделом реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг Псковского облсовпрофа Ирена Заблоцкая, сопровождавшая группу профактивистов в этой поездке.