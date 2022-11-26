Туризм

Почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут, объяснила эксперт

Стоимость новогодних туров в Египет пока не увеличилась, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на открывшейся Ташкентской международной туристический ярмарки.

Она отметила высокий спрос на путевки на зимние каникулы в эту страну. «Из-за того, что увеличился объем перевозки, цены не повысились, хотя и существенного снижения тоже не произошло - в пределах 5-7 %», - цитирует ее РИА Новости.

Эксперт отметила, что прогнозы повышения стоимости отдыха в Египте на 15 % не сбылись. «Поэтому мы будем считать, что это практически снижение», - добавила она.