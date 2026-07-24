 
Туризм

Черногория может отменить безвизовый режим для россиян с ноября 2026 года

0

Правительство Черногории подготовило проект изменений в визовый режим, согласно которому безвизовый въезд для граждан России и Беларуси может сохраниться до 31 октября 2026 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В настоящее время россияне и белорусы могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней.

Согласно проекту документа, действующий порядок сохранится до конца октября. Если изменения будут утверждены, с 1 ноября 2026 года безвизовый режим прекратит действовать.

В АТОР отметили, что документ пока имеет статус проекта. В нем не указаны дата заседания правительства, регистрационный номер и дата принятия. Новые правила вступят в силу только после утверждения постановления и его официальной публикации.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026