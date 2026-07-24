Черногория может отменить безвизовый режим для россиян с ноября 2026 года

Правительство Черногории подготовило проект изменений в визовый режим, согласно которому безвизовый въезд для граждан России и Беларуси может сохраниться до 31 октября 2026 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В настоящее время россияне и белорусы могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней.

Согласно проекту документа, действующий порядок сохранится до конца октября. Если изменения будут утверждены, с 1 ноября 2026 года безвизовый режим прекратит действовать.

В АТОР отметили, что документ пока имеет статус проекта. В нем не указаны дата заседания правительства, регистрационный номер и дата принятия. Новые правила вступят в силу только после утверждения постановления и его официальной публикации.