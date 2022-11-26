Туризм

Турбаза «Пушкиногорье» приглашает на отдых по программе «Поэма»

Профсоюзное учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» приглашает жителей Псковской области на отдых по специальной программе «Поэма». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, в рамках программы действует специальная цена на путёвки длительностью 3 дня и 3 ночи с фиксированными датами заезда по понедельникам. При размещении в первом корпусе в двухместном номере «эконом» цена путёвки составит 3600 рублей, для членов профсоюзов - 3000 рублей.

При размещении на турбазе «Пушкиногорье» можно посетить выставочные залы научно-культурного центра Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». До 10 февраля 2023 года проходит совместная выставка с музеем-заповедником М. Ю. Лермонтова «Тарханы»

«Мода, престол которой в Париже...», до 31 марта 2023 года «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль». Выставка из собрания ГМИРЛИ имени В. И. Даля.

Действие программы «Поэма» распространяется на период до 25 декабря.

В облсовпрофе напомнили, что профсоюзная туристическая база «Пушкиногорье» расположена в посёлке Пушкинские Горы, вблизи от Пушкинского музея-заповедника. К услугам гостей здесь русская баня и финская сауна с бассейном и комнатой отдыха, прокат спортивного инвентаря, мангальная зона, детская комната, библиотека.

По вопросам участия в программе «Поэма» и бронирования путёвок следует обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефону: 8(8112) 72-45-69; 62-17-66 или по электронной почте: marketing@pskov-kurort.ru. В заявке нужно указать ФИО заявителя, дату заезда, категорию номера, контактную информацию. Заявки рассматриваются в течение 2-х дней.