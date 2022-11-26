Туризм

Где и как провести новогодние праздники, рассказали псковичам

Приближающиеся праздники – это не только повод составить список желаний, отправиться за покупками и начать украшать дом, но еще и задуматься о том, как и где провести самые длинные выходные в году. Оператор мобильной связи Tele2 позаботился об этом и предлагает вам свою подборку необычных мест для перезагрузки и отдыха в Пскове и за его пределами. Помимо впечатлений, клиентов Tele2 в путешествиях сопроводят надежная связь и приятные бонусы.

Фото: Tele2

Что можно сделать за новогодние праздники?

Увидеть Талабские острова с высоты птичьего полета. В 35 километрах от Пскова, рядом с поселком Середка, расположен бывших сельскохозяйственный аэродром, а сейчас – площадка для малой авиации. Здесь можно заказать полет по любому из трех маршрутов. Наша рекомендация – Талабские острова. В компании опытных пилотов вам откроется вид на побережье Псковско-Чудского озера, Елизаровский монастырь, бескрайние просторы и потрясающую природу. Когда приключение подойдет к концу, не забудьте поделиться сделанными снимками и видео в сети. А поможет вам в этом мобильный интернет от Tele2.

Изготовить бумагу своими руками в Печорах. В деревне Тайлово Печорского района расположилась Бумажная мельница – семейная мастерская по созданию бумаги из натуральных волокон и вторичного сырья. Здесь можно примерить на себя роль ремесленника. Во время мастер-класса, на который абоненты Tele2 получают скидку 25%, вы не только собственноручно сделаете листы бумаги, но и познакомитесь с ее историей.

Научиться плести лапти в Порхове. Город Порхов богат на древние и уникальные памятники. В Порховском музее вас не только познакомят с ними, но и угостят местным чаем и обучат ремеслу. Например, как плести лапти. Вы уедете из Порхова с сувенирами, сделанными своими руками и морем впечатлений. Ими можно будет поделиться с помощью надежной связи Tele2. А своим абонентам оператор дарит скидку 15% на мастер-класс в Доме ремесел музея.

Научиться управлять маяками. Исследовали Псков вдоль и поперек? Отправляйтесь в Северную столицу! Санкт-Петербург – портовый город, поэтому здесь можно найти много маяков. В городе и области их более пятидесяти. Поэтому неудивительно, что на острове Котлин есть музей, посвященный этим романтичным сооружениям. В ходе экскурсии вы не только сможете посмотреть экспозицию и узнать, как менялись маяки с течением времени, но и посетить лучшие обзорные площадки форта «Великий князь Константин». Не забудьте запечатлеть виды – а после поделитесь кадрами с друзьями с помощью скоростного мобильного интернета от Tele2.

Отправиться по бездорожью на джипах. Часто бываете в Петербурге? Тогда берем западнее и едем в Калининград. Это приключение точно придется по вкусу любителям экстрима. Вы отправитесь по секретным маршрутам к Мазурскому каналу, который был построен немцами еще в 18 веке. Сейчас канал заброшен, но от этого он не становится менее привлекательным для туристов. Кроме него вы увидите секретную разведывательную школу немецких диверсантов, ГЭС в поселке Курортное и заброшенную немецкую усадьбу. А в конце поездки вас ждет пикник. Берите друзей и – вперед по бездорожью! Вместе с ними надежным спутником станет и мобильный интернет от Tele2, который передаст вашим близким впечатления по сети. Если вы – абонент оператора, не забудьте воспользоваться скидкой в 15% на тур.

Изучите остальные варианты для путешествий вместе с гидом от Tele2. На портале можно найти подборку интересных и нестандартных мест и развлечений в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Мурманске, Карелии, Калининграде, Пскове и Санкт-Петербурге. А если вы – абонент Tele2, то отдых станет еще выгоднее: помимо того, что оператор поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн, он дарит своим клиентам скидку на путешествия или вовсе предлагает их бесплатно. Для получения бонуса нужно зайти на сайт adventure.tele2.ru, кликнуть на карточку понравившегося предложения и нажать «получить промокод» внизу страницы. Набирайтесь впечатлений и делитесь ими с надежной связью Tele2!

Источник: пресс-служба компании Tele2