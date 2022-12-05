Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдёт 23 декабря

XVI научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдёт в государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: Михаил Куземка
Конференция приурочена к 1160-летию со времени первого летописного упоминания Изборска и Году культурного наследия народов России.
Основные темы конференции:
Участвовать могут сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представителей духовенства, историков, археологов, архитекторов-реставраторов, искусствоведов, этнографов, филологов, биологов, краеведов, специалистов в области туризма, учёных и исследователей других специальностей.
Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции нужно направить в электронном виде до 20 декабря на электронную почту музея.