Туризм

Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдёт 23 декабря

XVI научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдёт в государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» 23 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Михаил Куземка

Конференция приурочена к 1160-летию со времени первого летописного упоминания Изборска и Году культурного наследия народов России.

Основные темы конференции:

862 год как точка отсчёта для Изборска и российской государственности.

Россия. Истоки.

Сохранение культурного наследия народов России.

Изборск и его округа в зеркале печатных изданий XVIII–XXI веков.

Археологическое изучение памятников Изборска и его округи.

Увековечивание памяти о выдающихся жителях Изборска и его округи.

Природное разнообразие Изборско-Мальской долины.

Изборск как объект религиозного, событийного и культурного туризма.

Участвовать могут сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представителей духовенства, историков, археологов, архитекторов-реставраторов, искусствоведов, этнографов, филологов, биологов, краеведов, специалистов в области туризма, учёных и исследователей других специальностей.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции нужно направить в электронном виде до 20 декабря на электронную почту музея.