Туризм

Туристический потенциал Гдовского района презентовали в Пскове

Презентация туристического потенциала Гдовского района прошла сегодня, 15 декабря, в Туристском информационном центре Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель ТИЦ Лариса Семашко отметила большой потенциал Гдовского района. «Мы хотим, чтобы Гдовский район стал таким же заметным и нужным, как Печорский район, Пушкинские Горы и город Псков. Мы надеемся, что вместе будем сотрудничать, работать и продвигать Гдовский район», - рассказала Лариса Семашко.

Также презентацию посетил глава Гдовского района Алексей Васильев. Он оценил развитие различных сфер туризма в Гдовском районе и представил сайт, созданный, чтобы рассказать гостям Гдова о привлекательных местах и мероприятиях в районе.

«Гдовский район обладает уникальным потенциалом, и любой турист найдет здесь что-то для себя», - подчеркнул Алексей Васильев.

На мероприятии представили различные продукты местного производства и народного творчества. Мастера по декоративно-прикладному творчеству провели мастер-классы и рассказали о сувенирах собственного производства.

Кроме того, выступили работники администрации и центров культуры. Завершилась презентация номерами творческих коллективов.