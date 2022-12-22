Туризм

Псковские санатории примут в 2023 году членов профсоюзов по специальным ценам

Профсоюзные санатории и базы отдыха примут в 2023 году членов профсоюзов по специальным ценам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Стоимость санаторно-курортной путёвки для членов профсоюзов Псковской области составит:

в санатории «Хилово» при размещении в двухместных номерах категории «стандарт» 3 и 4 спального корпуса - 1800 рублей в сутки,

в санатории «Голубые озёра» при размещении в двухместных номерах «стандарт» - 1500 рублей в сутки,

в санатории «Черёха» при размещении в двухместных номерах «стандарт» - 1600 рублей в сутки.

На остальные категории номеров для них установлена скидка в размере 20% от действующего прейскуранта. Также скидкой 20% на путёвки в санаторий смогут воспользоваться члены профсоюзов СЗФО.

Помимо этого, для членов профсоюзов будут действовать скидки на базах «Алоль» - 20% и «Пушкиногорье» - от 15 до 30%, в зависимости от размещения.

По вопросам приобретения профсоюзных путевок на 2023 год желающие могут обращаться к председателям своих первичных организаций или в областные отраслевые организации профсоюзов.