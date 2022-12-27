Туризм

Святочные гуляния, бал и тур для гурманов: как провести новогодние праздники в Псковской области

Как провести новогодние праздники в Псковской области, рассказали в комитете по туризму региона. Рекомендации опубликовали в группе комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: комитет по туризму Псковской области

Туроператор Global Travel разработал тур «ЭСКАРГО Де ПСКОВиньон» и приглашает провести три «сочных» дня на Псковской земле, которая сможет удивить даже самых искушенных гурманов, отметили специалисты.

Программа стартует 6 января. Подробная информация и программа тура по ссылке.

С графиком экскурсий на январских праздниках от Global Travel также можно ознакомиться на сайте.

Национальный парк «Себежский» подготовил увлекательные мероприятия на рождественские каникулы. В программе презентации, экскурсии, фестиваль, мастер-классы, активные игры и загадки. Расписание мероприятий доступно по ссылке.

Полистовский заповедник приглашает 5 января на Святочные гуляния в деревню Гоголево Локнянского района.

«Мы готовим насыщенную и интересную программу, будут и традиционные для этого времени колядки, и гадания, и ёлка для детей. Чтобы быть максимально близкими к локальным традициям мы готовим праздник вместе с жителями деревни, опираемся в планировании мероприятий на их рассказы и воспоминания. А еще зовем фольклорные ансамбли из окрестных деревень, Пскова, Локни, Великих Лук», – рассказала заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению Екатерина Васильева.

Подробности по ссылке.

Также новогоднюю программу подготовили в загородном отеле «Волынь».

Для жителей и гостей Великих Лук подготовлена обширная творческая программа для всех возрастных категорий. С ней можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Также на своих площадках всех ждет «Луки Парк».

Пять вариантов интерактива на новогодние каникулы предлагает Хлебный Хутор:

мастер-класс по народной росписи;

мастер-класс резьбы по дереву для детей и взрослых «Основы торцевой образной резьбы»;

мастер-класс «Сделай свой пряник»,

экскурсия по крепости «Обдех»;

экскурсия по заповедной тропе

Себежский спортивный клуб приглашает любителей зимнего активного отдыха на новогодние забавы. Программа включает горную трассу для ватрушек, ледяной каток, лыжные прогулки, прокат кайтового оборудования, ватрушек, лыж, коньков и прогрев в русской бане, а также веселая программа с Дедом Морозом. Все подробности по телефону: 89113583265.

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей Псковской области на свои мероприятия:

Новогодний бал в Псковском кремле (16+);

Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз» (14+);

Авторская беседа «Звезда Рождества»;

Афиша музея и вся информация о мероприятиях по ссылке.

На свои мероприятия гостей ждет «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». До 15 января организована работа интерактивной выставки русской народной и авторской игрушки «Сказки псковских мастеров». У гостей будет возможность приобрести новогодние сувениры псковских ремесленников на выставке-ярмарке «Рождественское чудо». Также организаторы готовят много интересных мастер-классов.