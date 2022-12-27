Святочные гуляния, бал и тур для гурманов: как провести новогодние праздники в Псковской области

Как провести новогодние праздники в Псковской области, рассказали в комитете по туризму региона. Рекомендации опубликовали в группе комитета в социальной сети «ВКонтакте».
Изображение: комитет по туризму Псковской области
Туроператор Global Travel разработал тур «ЭСКАРГО Де ПСКОВиньон» и приглашает провести три «сочных» дня на Псковской земле, которая сможет удивить даже самых искушенных гурманов, отметили специалисты.
Программа стартует 6 января. Подробная информация и программа тура по ссылке.
С графиком экскурсий на январских праздниках от Global Travel также можно ознакомиться на сайте.
Национальный парк «Себежский» подготовил увлекательные мероприятия на рождественские каникулы. В программе презентации, экскурсии, фестиваль, мастер-классы, активные игры и загадки. Расписание мероприятий доступно по ссылке.
Полистовский заповедник приглашает 5 января на Святочные гуляния в деревню Гоголево Локнянского района.
«Мы готовим насыщенную и интересную программу, будут и традиционные для этого времени колядки, и гадания, и ёлка для детей. Чтобы быть максимально близкими к локальным традициям мы готовим праздник вместе с жителями деревни, опираемся в планировании мероприятий на их рассказы и воспоминания. А еще зовем фольклорные ансамбли из окрестных деревень, Пскова, Локни, Великих Лук», – рассказала заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению Екатерина Васильева.
Подробности по ссылке.
Также новогоднюю программу подготовили в загородном отеле «Волынь».
Для жителей и гостей Великих Лук подготовлена обширная творческая программа для всех возрастных категорий. С ней можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Также на своих площадках всех ждет «Луки Парк».
Пять вариантов интерактива на новогодние каникулы предлагает Хлебный Хутор:
Себежский спортивный клуб приглашает любителей зимнего активного отдыха на новогодние забавы. Программа включает горную трассу для ватрушек, ледяной каток, лыжные прогулки, прокат кайтового оборудования, ватрушек, лыж, коньков и прогрев в русской бане, а также веселая программа с Дедом Морозом. Все подробности по телефону: 89113583265.
Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей Псковской области на свои мероприятия:
Афиша музея и вся информация о мероприятиях по ссылке.
На свои мероприятия гостей ждет «Центр туризма и творческих индустрий Пскова». До 15 января организована работа интерактивной выставки русской народной и авторской игрушки «Сказки псковских мастеров». У гостей будет возможность приобрести новогодние сувениры псковских ремесленников на выставке-ярмарке «Рождественское чудо». Также организаторы готовят много интересных мастер-классов.