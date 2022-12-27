Туризм

Туры в Анапу и Сочи вошли топ-10 самых дорогих путешествий по России по итогам 2022 года

Туры в Анапу и Сочи вошли топ-10 самых дорогих путешествий внутри страны по итогам 2022 года, сообщает Ассоциация туроператоров России. Премиальный отдых в Сочи получил в рейтинге сразу несколько строчек: третью, четвертую, пятую и седьмую.

Самым дорогостоящим турпакетом на семью из семи человек стало предложение за 2 млн 393 тысяч рублей. В стоимость было включено проживание в двух пятизвездочных отелях и индивидуальные трансферы. Авиабилеты оплачивались за отдельную плату, сообщает runews24.

Турпоездка в пятизвездочный отель в Анапу для семьи из пяти взрослых и одного ребенка оценили в 1 млн 384 тысячи рублей. Это эксклюзивное предложение получило восьмую строчку рейтинга.

Возглавил топ-10 самых дорогостоящих поездок по России речной круиз по Енисею. Компания из семи путешественников отдала за четыре каюты на теплоходе 3 млн 567 тысяч рублей.