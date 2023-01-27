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Туризм

Музейное – детям

01.02.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Музей – это не только галереи, выставки и умные экскурсоводы. Музей – это портал в другой мир, куда не терпится отправиться в путешествие. Самые любознательные искатели приключений, конечно, дети. В то же время маленьким исследователям не так просто угодить! Но есть одно место в Псковской области, которое понравится даже самым взыскательным юным туристам – музей заповедник «Изборск».

 

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Завтрак в отличной компании

Первое, о чем заботятся родители, отправляясь в путешествие с детьми – еда. Доехать из Пскова до Изборска можно и на пустой желудок, но тогда нужно решить вопрос с питанием на месте. Здесь на помощь взрослым приходит «Блинная», которая удобно расположилась совсем близко к Изборской крепости. На подходе к кафе вас встретят радушные местные жители, готовые составить теплую мурчащую компанию в любое время года. Интерьер «Блинной» располагает к душевному разговору за чашкой травяного чая, собранного в этих краях. Большая русская печка, на которой можно посидеть, погреться и сфотографироваться делает пространство еще уютнее. Кормят в Изборске вкусно! Блины – тонкие, ароматные, со сметаной или вареньем – самое то! И дети, и взрослые останутся довольны и сыты. Если юные туристы не готовы спокойно сидеть и ждать пока приготовят еду, они могут пойти на детскую площадку у кафе. Даже зимой она пользуется популярностью – там можно отлично поваляться в чистом мягком снегу!

Съедобный сувенир

Большой популярностью сейчас пользуются кулинарные мастер-классы. В Изборском музее-заповеднике, кстати, тоже. Если зайти в кафе и попить чаю вам не достаточно, и душа просить творчества, записывайтесь всей семьей на роспись коврижек. Вы не только услышите историю вкуснейшей выпечки и продемонстрируете свои художественные способности, но и увезете результат труда с собой. Велик риск, что по дороге домой коврижки будут съедены... Однако это не повод расстроится, а причина еще раз приехать на мастер-класс в Изборск!

Безопасные маршруты

Когда все сыты и довольны, самое время отправиться на прогулку и узнать уже, что за крепость стоит прямо рядом с кафе, и почему так много людей по ней гуляют. Резкие спуски и подъемы – испытание для большинства взрослых, но детям они даются легко. За безопасность юных путешественников можно не беспокоиться: перила крепкие, ступеньки широкие, поверхности не скользкие, лестницы не шатаются. Сделано на совесть, иначе и не может быть, мы же все-таки в форпосте Древней Руси! С башни Луковки, где оборудована смотровая площадка, открывается красивый вид на Изборско-мальскую долину. Маленьким любителям историй можно буквально на пальцах показать, откуда на Русь совершались набеги и как изборяне защищали границы государства. А еще с башни отлично видно Городищенское озеро и некоторые его обитатели, которые точно понравятся юным натуралистам. Самое время познакомиться поближе!

Изборские водопады и ручные лебеди

«Изборск» – это не только музей, но и природный заповедник. Путь от крепости до Словенских ключей кому-то может показаться не близким, но он точно будет увлекательным. Скользко не будет! Грязно тоже! Родители могут не переживать по этому поводу. По дороге можно присесть отдохнуть, почитать о местной флоре и фауне. Информационные стенды сезонные. Летом вы узнаете, кого можно встретить во время прогулки и как себя правильно с ним вести, в холодное время - как зимуют животные, и кто оставил следы на снегу рядом с туристической тропой. По приближающемуся шуму и резкому спуску дороги становится понятно – Словенские ключи совсем близко! Они не оставляют равнодушными туристов всех возрастов. Окунуть руки в проточную ледяную воду, посмотреть как она бежит прямиком в озеро – это уже интересно, а на озере-то лебеди! Да как много! Даже если ребенок не запомнит, в каком году впервые Изборск упоминался в летописи, он точно запомнит, где близко видел диких птиц в живой природе. После того, как знакомство с животным миром закончено, а уезжать рано, хочется еще сувениров и каких-то развлечений. Значит, пришло время отправиться на еще один мастер класс!

Подарок своими руками

Бойкая изборская набойка – это даже звучит бодро. На мастер-классе, действительно, скучать никто не будет! Дети узнают, что такое набойка, из чего состоит краска, из каких тканей шили раньше одежду. Но главное, юные исследователи старины своими руками создадут уникальные авторские вещи, которые смогут забрать с собой на память. Рисунок на своем изделии каждый придумывает самостоятельно: вот здесь будет лебедь плыть, сверху на него дождик пойдет, тут цветочек будет расти, бабочка вокруг него летать, а это традиционный узор народа сето, красивый и сложный. Выбор штампов для набойки, то есть рисунка, который можно перенести на ткань, огромный! И дети, и взрослые удивятся. За один раз все и не попробуешь! Вот и еще один повод вернуться в музей появился, а с ним и желание внимательнее пройтись по выставкам, изучить удивительную историю этих гостеприимных древних мест.

Музей «Изборск» – это не только галереи, экспозиции и умные экскурсоводы. Это мир, в который хочется вернуться снова и снова. Мир, где показаны истоки истории Отечества. Мир, в котором царят российские ценности и традиции, понятные каждому, любимые всеми.

Маргарита Семенова 

Теги: #туризм #Изборск #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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