Полистовский «РосянкаФЕСТа» проходит сегодня у озера Цевло

Ежегодный фестиваль природы Полистовского заповедника «РосянкаФЕСТ», посвященный природе Полистовья, экологическому просвещению, устойчивому туризму и семейному отдыху на природе, проходит сегодня в деревне Цевло Бежаницкого муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Афиша и фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Фестиваль проходит в парке «Липки» на берегу озера Цевло и объединяет десятки интерактивных мероприятий для детей и взрослых: творческие мастер-классы, научные занятия и эксперименты, экскурсии с учеными, детские игровые площадки, выставки, ярмарка ремесленных изделий и местных угощений, концертная программа и выступление артистов цирка.

«"РосянкаФЕСТ" — это прежде всего большой семейный праздник, где каждый сможет найти занятие по интересам», — комментируют организаторы.

На творческой площадке гости могут изготовить текстильные игрушки, игрушки из пряжи и народные куклы, научиться делать свечи из натуральной вощины, расписывать гипсовые фигурки, создавать барельефы из холодного фарфора и познакомиться с традиционными ремеслами. Все изделия участники могут забрать с собой на память о фестивале.

У любителей науки есть возможность принять участие в познавательных мастер-классах и экспериментах, где можно рассмотреть под микроскопом болотный мох сфагнум и торф, узнать о лекарственных растениях Псковской области и продегустировать фиточаи, познакомиться с химией кислотных дождей, а также принять участие в занятиях с микроскопами.

С большой программой принимает участие в фестивале детский технопарк «Кванториум Псков». Они представляют выставку «Россия под микроскопом», на которой гостей мероприятия знакомят с достижениями российских ученых, дают собрать модели насекомых, рассказывают о современных экологических технологиях и показывают изделия из биопластика.

Для семей с детьми работает отдельная игровая зона со спортивными состязаниями и спортивными батутами, настольными играми, шахматным турниром, экологическими викторинами и историко-экологическим квестом по деревне Цевло. Также гости могут принять участие в познавательных играх и творческих занятиях проекта «Айда с нами», посвященных растениям, насекомым и окружающему миру.

Особой частью программы являются бесплатные экскурсии с учеными по берегу озера Цевло. Кандидат биологических наук Михаил Яблоков рассказывает о птицах озера и учит пользоваться биноклем для наблюдений за пернатыми. Научный сотрудник заповедника Илья Цветков знакомит участников с животными и растениями прибрежной зоны. Председатель Ассоциации «Национальный центр компетенций по торфяникам и климатическим инициативам» Кирилл Шахматов проводит экскурсию о болотах, торфе и их роли в сохранении климата.

На протяжении всего дня на сцене выступают творческие коллективы Псковской области. Открывает программу театр миниатюр «Неугомон» со спектаклем «Сказка о жареных петухах». Зрители могут насладиться выступлениями вокальных и танцевальных коллективов района. Завершится фестиваль выступлением народного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» — лауреата всероссийских и международных фестивалей.

Как отметили организаторы, одним из важных событий является открытие нового водного маршрута «Озерные летописи», созданного Полистовским заповедником при поддержке Президентского фонда природы. Маршрут проходит по озеру Цевло и прилегающим каналам и позволяет познакомиться с природой и историей Полистовья во время путешествия на каноэ.

Фестиваль природы «РосянкаФЕСТ» ежегодно собирает жителей Псковской области и гостей региона, объединяя отдых на природе, науку, творчество и знакомство с уникальным природным наследием Полистовского края.

Вход свободный.