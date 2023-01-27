Туризм

Турпоток из России в Таиланд увеличился в 14 раз в 2022 году

Турпоток из России в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году. Согласно данным Туристического Управления Таиланда (ТАТ), за прошедшие 12 месяцев Королевство посетили 435 тысяч россиян, что на 1314% больше, чем в 2021 году, когда в страну приехали всего 30 759 соотечественников.

Уточняется, что самым успешным для туризма месяцем зимы стал январь. Весной больше всего путешественников прибыло в марте, летом — в августе, а осенью — в ноябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Тем не менее, в общем рейтинге въездных рынков Россия оказалась только на девятом месте. Лидером стала Малайзия, «серебро» досталось Индии, а «бронза» — Сингапуру.

В 2023 году Таиланд, по словам экспертов ТАТ, планирует восстановить объемы российского турпотока до 60-65%, приняв около миллиона граждан РФ.