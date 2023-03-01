Туризм

Псковское гостеприимство

Сфера туризма в России активно развивается, вместе с тем растет и конкуренция. Лучших в различных направлениях помогают определить различные конкурсы и премии, например, ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России Russian Hospitality Awards, где псковский отель «Покровский» в 2022 году стал финалистом в двух номинациях.

В чем именно преуспел «Покровский»? Каких результатов отель смог достигнуть по итогам премии в предыдущие годы? Насколько подобные награды значимы для сферы туризма Псковской области в целом? В этих и других вопросах разобралась корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: отель «Покровский»

История участия

IX торжественная церемония награждения лучших отелей страны Russian Hospitality Awards 2022 состоялась 7 марта в Hyatt Regency Petrovsky Park Moscow. В этом году объекты соревновались в 24 номинациях, в финал вышли 119 претендентов: лучшие гостиницы и генеральные менеджеры со всей России. Все они получили свои заветные награды как победители или как финалисты.

Конкурс проводят для повышения туристической привлекательности регионов, качества услуг в гостиничном секторе России, а также роста конкурентоспособности гостиниц на внутреннем и мировом рынках с целью развития и процветания гостиничной отрасли. Подчеркнем, что участие в премии абсолютно бесплатное, а шансы на победу равны.

Отель «Покровский» принял участие в премии Russian Hospitality Awards уже в третий раз. В 2021 году ему удалось пройти в финал по трем направлениям: «Лучший GM (генеральный менеджер)», «Лучший бар в отеле», «Лучшая программа корпоративно-социальной ответственности». В номинации «Лучший бар в отеле» «Покровский» стал победителем.

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По итогам 2022 года отель снова вошел в число финалистов – «Лучшая программа корпоративно-социальной ответственности» и «Лучший ресторан при отеле» (оценивался ресто-бар «Моя История»).

Основные конкуренты

Russian Hospitality Awards – престижная российская премия, популярность которой растет, одновременно с чем повышается и уровень конкуренции. В этом году на участие в номинации «Лучший ресторан при отеле» было подано 34 заявки. Среди финалистов вместе с отелем «Покровский» оказались:

Radisson Blu hotel (Ростов-на-Дону),

Hilton Garden Inn (Оренбург),

The Gamma Hotel (Санкт-Петербург),

Rixos (Красная Поляна, Сочи).

В данной номинации оценивались рестораны, функционирующие в структуре отелей. Организаторы отмечали, что обычно такие заведения пользуются спросом как среди гостей отеля, так и среди горожан. В ресторанах оценивали наличие собственной атмосферы, использование эксклюзивных дизайнерских решений, меню и другие критерии. Интересно, что в данной номинации обязательным было посещение ресторана тайным гостем.

Во второй номинации, где отель «Покровский» в 2022 году также попал в число финалистов, за победу по направлению «Лучшая программа корпоративно-социальной ответственности» с псковским отелем боролись:

«Ibis Москва Центр Бахрушина»,

«Mercure Москва, Павелецкая»,

«Балчуг Кемпински» (Москва),

«Novotel Екатеринбург Центр».

В этой номинации оценивались отели, концепции которых направлены на учет интересов общества, и которые несут ответственность за свое влияние на гостей, провайдеров, сотрудников, акционеров и других людей, которые заинтересованы в общественной сфере.

«Покровский» как культурная площадка

Отель «Покровский» стал культурной площадкой города. Так, ежегодно на террасе отеля проводятся концерты в формате open-air с участием солистов Мариинского театра - Марии Баянкиной, Виоллеты Лукьяненко и Альберта Жалилова совместно с Губернаторским симфоническим оркестром под руководством Николая Хондзинского. «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» стали визитной карточкой города и отеля.

«Мы уже в третий раз на церемонии и, конечно, гордимся этим. Быть среди финалистов такого уровня и высот для нас, как для провинциального отеля, безусловно высокий результат. Сегодня я снова и снова убеждаюсь, что вера в себя, свое дело, своих людей всегда приносит только победу и успех. Спасибо моей команде - без вас ничего бы не получилось, потому что вы самые лучшие! Спасибо премии RHA, что дают такую возможность, что поверили в нас и подарили невероятные крылья...» – дала комментарий директор отеля «Покровский» Ирина Кухи.

Роль «Покровского» в развитии псковского туризма

Несомненно, участие представителей псковского туризма в подобных конкурсах и премиях вносит весомый вклад в развитие туристической сферы в регионе, и, как следствие, в развитии региональной экономики, во многом зависящей от желания гостей из других стран и регионов посещать Псковскую область.

Представительство Пскова в финале премии Russian Hospitality Awards особенно оценили в региональном комитете по туризму. Там отметили, что подобные достижения – показатель упорной работы всей команды отеля «Покровский».

«В первую очередь мы поздравляем коллег и знаем, что за этим достижением стоит большая работа как руководства, так и всего персонала. Получение престижного звания "Финалист" сразу в двух номинациях говорит о том, что на федеральном уровне подтверждают профессионализм большой команды "Покровского". Мы приветствуем выход наших организаций на такие конкурсы, так как подобные инициативы продвигают не только конкретные компании, но и повышают узнаваемость нашего региона в целом», - отметила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Нам остается только поздравить «Покровский» с очередными достижениями и пожелать отелю и другим представителям туристической сферы в Псковской области удачи на дальнейших подобных мероприятиях всероссийского и мирового масштаба.

Ксения Иванова