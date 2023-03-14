Туризм

Поездка на отдых в Египет подорожала для псковичей почти на 50%

Поездка на отдых в Египет подорожала для псковичей на 45,5% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Среди услуг наибольший рост цен статистики отметили на поездку на отдых в ОАЭ – на 18%, полет в салоне экономического класса самолета – на 13,9%, проживание в однозвёздочной гостинице или мотеле – на 11,1%, полис КАСКО – на 6,5%. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на ритуальные услуги – на 5,7%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на билеты в кинотеатр – на 7,4%, поездку на отдых в Турцию – на 6,4%, проживание в четырёхзвёздочной гостинице – на 2,5%, в трёхзвёздочной – на 2,4%.

В целом же цены и тарифы на услуги выросли на 0,9% за февраль 2023 года.