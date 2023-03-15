Туризм

Псковская область и Белоруссия нарастили взаимный туристический поток

Взаимный туристический поток между Псковской областью и Белоруссией увеличился после того, как члены псковских профсоюзов получили скидку в санатории Белоруссии в 10%. Об этом глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

Игорь Иванов принял участие в торжественной церемонии открытия 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства, которая проходит в Москве, мероприятие традиционно собирало лидеров туристической отрасли. Открыл мероприятие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в церемонии также приняли участие депутаты ГД ФС РФ и члены Совета Федерации РФ, курирующие сферу туризма.

«В рамках форума серьёзная деловая программа, в которой наша профсоюзная и региональная команда примет самое активное участие. Также запланирован ряд официальных встреч, одна из которых уже состоялась», - отметил Игорь Иванов.

Псковские профсоюзы провели переговоры с генеральным директором Белпрофсоюзкурорт Республики Беларусь Николаем Матюкевичем, обсудили реализацию подписанного соглашения (члены профсоюза с недавнего времени получили скидку в санатории Белоруссии в 10%). По словам Игоря Иванова, взаимный туристический поток увеличился.

«Сейчас мы готовим целый ряд совместных мероприятий, которые состоятся в Минске и Бресте, где мы сможем дополнительно презентовать наши санатории, туристические базы, гостиницу и бюро путешествий. Проработаем вопрос дополнительного наполнения уже действующего соглашения», - заключил Игорь Иванов.