Туризм

Самый дорогой авиабилет марта в России купили более чем за 1 миллион рублей

В марте 2023 года самый дорогой авиабилет обошелся пассажиру в 1 111 006 рублей, сообщает пресс-служба сервиса поездок и путешествий «Туту».

Отмечается, что самый дорогой авиабилет был оформлен для перелета первым классом на рейсе Москва — Цюрих в обе стороны. На втором и третьем месте в рейтинге самых дорогих авиабилетов оказались рейсы из Москвы в Дубай и обратно. Так, стоимость полета в бизнес-классе составила 722 и 706 тысяч рублей соответственно, пишет RuNews24.

Помимо этого, наиболее дорогими авианаправлениями для путешествий марте также стали Стамбул, Тель-Авив, Вена, Любляна, Сеул, Измир, Мале и Дели.