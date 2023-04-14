Туризм

Турсбор с иностранных путешественников в Таиланде отложили до сентября

Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан заявил, что введение турсбора следует отложить. Эта мера касается всех туристов, прибывающих в страну по суше, морю или воздуху.

Впервые об этих сборах заговорили в 2018 году. С тех пор их откладывают уже в пятый раз. Авиакомпании и туроператоры требуют ко всем туристам равного отношения. Поэтому решение этого вопроса отложили пока до сентября, пишет RuNews24.

Власти Таиланда с 1 июня этого года хотели взимать сбор с зарубежных путешественников в размере 150-300 батов. Это около 327-735 рублей в пересчёте. Туроператоры и авиакомпании забеспокоились, что такая мера повлечёт за собой отток граждан Малайзии, которые приезжают в Таиланд на выходных каждый месяц. Как сообщает Bangkok Post, турфирмы попросили власти страны ограничить сумму сбора для путешественников на короткий срок.