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Туризм

Виктор Остренко: Нужно поддержать желающих отреставрировать исторические усадьбы инвесторов

20.04.2023 12:57|ПсковКомментариев: 0

Идея поддержать инвесторов, готовых вложить средства в восстановление исторических усадеб для дальнейшего их приспособления в сфере гостинично-туристских услуг - правильная. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы затронули эту тему в работе нашего комитета (комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму - ред.). Уже создан определенный механизм поддержки инвесторов. Механизм, который должен за собой предусматривать развитие туристской инфраструктуры. Это государственный инструмент – стимулирование, прежде всего, внутреннего туризма, который в последние годы очень активно развивается. Для таких регионов как Псковская область – это очень важное направление», – отметил Виктор Остренко.

По мнению вице-спикера, развитие внутреннего туризма становится одним из приоритетных направлений территориального развития региона.

«Мы как законодатели обращаем внимание на то, какие инновации в нормативным поле появляются. Новация, которая появилась в качестве постановления правительства, предполагает определенные правила выдачи льготных кредитов тем инвесторам, которые хотят инвестировать свои средства в реконструкцию объектов культурного наследия. И там есть определенные условия», – объяснил он.

Виктор Остренко назвал идею поддержки инвесторов привальной, так как это способствует расширению возможностей бизнеса, который сможет реализовать инвестпроекты на территории субъектов.

«В этих правилах некоторые нюансы. Они связаны с тем, что те субсидии, которые перекрывают льготные кредиты, выдаваемые инвесторам, предполагают, что это будет строительство и реконструкция объектов, гостиниц не ниже "трёх звезд", площадью не менее 5000 квадратных метров или номерной фонд от 120 номеров. Нюансы связаны с теми небольшими городами, историческими, небольшими объектами культурного наследия и вообще возможностью для регионов освоения и приспособления подобного рода в тех самых объемах, которые указаны в этих правилах для инвестирования средств», – добавил Виктор Остренко.

Ранее Виктор Остренко предложил расширить возможности выдачи льготных инвестиционных кредитов на восстановление исторических усадеб для дальнейшего приспособления их в сфере гостинично-туристских услуг. Инициативу депутат представил на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #туризм #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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