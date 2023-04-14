Туризм

Россияне нашли способ экономить на турпоездках

Российские туристы стали сокращать отпуск, чтобы компенсировать рост цен на отдых, сообщили туроператоры. За год стоимость летнего отдыха в стране выросла на 15%, а на востребованных курортных направлениях — на 30% и больше, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Стоимость выросла в среднем на 15%. При этом премиальный сегмент повысился в цене на 20%, а в некоторых случаях и на 30%. Максимального увеличения стоимости мы ожидаем с 15 июля по сентябрь», — цитируют директора «Известия».

Из-за роста цен путешественники стали сокращать сроки своих поездок, рассказал вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Мы наблюдаем интересный тренд: продолжительность летнего отдыха сократилась на 10% и более. Если год назад на пляжных направлениях она составляла в среднем 10–11 дней, то сейчас — это девять дней. Похоже, что сокращением срока отдыха россияне хотят компенсировать подорожание», — сказал он.

По его словам, стоимость отдыха в России за год в среднем выросла на 12–15%. При этом в Крыму она почти не изменилась в сравнении с 2022-м, а в популярных местах — Сочи, Алтае и других, наоборот значительно повысилась.