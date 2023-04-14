Туризм

Псков вошел в топ бюджетных авианаправлений из Москвы на май и лето

Псков вошел в топ бюджетных авианаправлений из Москвы на май и лето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе путешествий «Туту».

По данным сервиса, средний чек по билетам, оформленным из Москвы на май и лето по России, составляет около 15,6 тысячи рублей туда-обратно, из Санкт-Петербурга — 17,8 тысячи рублей туда-обратно. Анализировались билеты, оформленные для перелёта с 1 мая по 31 августа, при бронировании до 25 апреля включительно.

В топ-10 вариантов авианаправлений из Москвы на май и лето с самыми низкими на данный момент средними чеками оказались Саранск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Псков, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Волгоград и Екатеринбург. Средний чек по этим направлениям из Москвы — от 7,3 до 9,9 тысячи рублей туда-обратно.

В топ-10 вариантов авианаправлений из Санкт-Петербурга с самыми низкими на данный момент чеками на май и лето оказались Москва, Калуга, Череповец, Мурманск, Оренбург, Тобольск, Сыктывкар, Уфа, Казань, Пермь. Средний чек по этим направлениям из Санкт-Петербурга — от 7,3 до 12 тыс. рублей туда-обратно.