Туризм

Большая часть российских туристов выбирают съемное жилье в путешествиях

Россияне стали чаще посуточно бронировать жилье, вместо привычных номеров в отелях. Об этом говорит недавнее исследование экспертов «Авито Недвижимость» совместно с компанией Aquarelle research.

Сообщается, что около 47 процентов опрошенных туристов предпочитают бронировать квартиры, комнаты и дома в частном секторе. Из них 14 процентов выбирают загородные объекты недвижимости, пишет RuNews24.

Уход от привычных отелей связан с тем, что бронирование такого жилья стоит ниже, а время заезда гораздо лояльнее, чем фиксированное заселение в отеле. Чаще всего жилье бронируют в северной части России, далее идут Урал, Сибирь, Дальний Восток.