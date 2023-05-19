Эстонская автобусная фирма возобновила перевозки между Таллином и Псковом

Эстонская автобусная фирма Esvil-Reisid возобновила пассажирские перевозки по маршруту Таллин - Псков - Таллин с 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Отправление с автовокзала в Таллине в 8:20 каждую пятницу. Отправление с автовокзала Пскова в 8:20 каждое воскресенье.
С 15 июня число рейсов из Таллина будет увеличено до трёх в неделю: отправление во вторник, четверг и субботу в 8:20. Отправление из Пскова в среду и пятницу в 8:20, в воскресенье в 16:00. Маршрут проходит через Тарту, санаторий Värska, Ряпина, Печоры.
Подробную информацию о билетах и условиях въезда в Эстонию можно найти на сайте anniston.ee, на автобусных вокзалах или на сайте tpilet.ee
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