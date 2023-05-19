Туризм

Трудяга на отдыхе

Люди рабочих профессий, к сожалению, зачастую работают «на износ», забывая о важности полноценного отдыха для сохранения собственного здоровья. Некоторые работодатели и региональная организация профсоюзов в Псковской области осознают эту проблему и заботятся о своих подопечных. Например, слесарь по обслуживанию тепловых сетей Сергей Годунов, который стал призером конкурса рабочих профессий муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», в качестве приза получил путевку в санаторий «Голубые озера». С таким отдыхом мужчина столкнулся впервые, своими впечатлениями он поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Псковские тепловые сети»

- Сергей Владимирович, впервые ли вы принимали участие в конкурсе профессионального мастерства на предприятии? Насколько серьезной была конкуренция? Сложно ли было победить?

- Я принимал участие впервые. Конкуренция была большая. Были и вопросы, экзаменационные билеты, была и практическая часть. В целом было интересно, сначала волновался, конечно, но потом, вроде, и ничего.

- Давно работаете на предприятии?

- Давно, с 2005 года.

- И только сейчас решили принять участие в конкурсе профессионального мастерства?

- Да, но у нас относительно недавно началось это все. Людей много, в этом году я попал. В следующем, может, другого товарища отправят.

Победители и призера конкурса профессионального мастерства-2023

- В качестве приза вы получили путевку в санаторий «Голубые озера». Довольны подарком?

- Да, мне она пришлась очень кстати. Побаливает поясница, поэтому путевка с лечением в «Голубых озерах» - то, что нужно. Но путевка универсальная, можно просто отдохнуть, можно с лечением. Никаких проблем, санаторную карту сделал и поехал.

- На какой период вам предоставили путевку?

- Хотелось бы, конечно, побольше. Путевку дали на неделю, я приехал сюда 17 мая, сегодня, 23 мая, уже готовлюсь к выезду.

- Какие впечатления остались от отдыха? Вкусно ли кормили в санатории? Насколько комфортные номера? Ухожена ли территория? Как вам природа?

- Боровой лес, воздух чистый, свежий. Санаторий находится на берегу озера Малый Иван. Трехразовое питание плюс полдник, кормят хорошо. Даже мне с моим двухметровым ростом хватало. Вкусно, сытно. Мы с соседом жили в двухместном номере, здесь балкон, душ, холодильник, телевизор. Все как бы укомплектовано, больше то и не надо.

Развлечений тут множество. Вечера проходят, даже танцы есть. Есть тренажеры, катамараны, лодки, порыбачить можно, можно поиграть в теннис, баскетбол, волейбол. Все за умеренную плату.

- А вы для себя выбрали какой вид досуга?

- Из-за боли в пояснице я больше гулял, смотрел, как играют. Фильмы ходил смотреть. Здесь есть кинотеатр, показывают фильмы. Женщин в санатории много, так что показывают в основном романтику, драмы, иногда — комедии. В частности, смотрели «Красотку».

- Какие процедуры больше всего понравились?

- Больше всего мне понравился мануальный терапевт. Женщина очень грамотная, хороший специалист. Посмотрела, где зажимы, защемления, где что тянет, с чем можно начинать работать. Она мне помогла, конечно, проработала поясничный и грудной отдел, полегче стало. Ну и минеральные ванны — очень расслабляющие. Лежишь в соленой воде, хорошо.

- Сергей Владимирович, насколько, по вашему мнению, актуален для людей рабочих профессий санаторный отдых? Часто ли в обычной жизни вы позволяете себе отдыхать?

- В санаторий я первый раз был. Вообще, лучше, конечно, поездить. Хотя бы раз в год стоит себя пролечивать, как говорят. Я в основном в деревне отдыхаю, тоже природа, сосновый лес. А здесь еще и с лечением, комплексное питание, режим — все это помогает. Я бы посоветовал поездить, полечиться. Отдых как в пионерском лагере.

Беседовала Ксения Иванова