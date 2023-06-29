Туризм

Прямые авиарейсы между Псковом и Минском запустят с 19 июля

Международный авиарейс Минск – Псков – Минск запускают с 19 июля. Об этом сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Nordwind

«С 19 июля два раза в неделю, по средам и субботам, будут летать комфортабельные воздушные суда "Эмбраер 190" на 110 пассажирских мест. Время в пути – 1 час 20 минут», - отметил губернатор.

Авиаперевозчиком на данном направлении выступит одна из крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту Nordwind. Компания сотрудничает с одним из ведущих туроператоров Pegas Touristik.

*указано местное время каждого аэропорта

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