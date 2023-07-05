Туризм

На севере Кипра фиксируют рекордное число туристов из России

Все больше российских туристов предпочитают провести свой отдых в северной части Кипра.

В этом году Северный Кипр Турецкой Республики посетили 127 100 путешественников. Для сравнения: в 2022 году этот показатель достиг лишь отметки в 97 300 туристов. Россиян, приехавших в ТРСК в начале 2022 года, было 6 300 человек. В этом же году их количество увеличилось до 18 200 туристов, пишет RuNews24.

По информации турко-кипрской газеты Halkin Sesi, за россиянами следуют граждане Ирана: в прошлом году их было на северной части острова 10 600 человек, а у в этом уже 16 300 путешественников. Также Северный Кипр хотят увидеть жители Германии и Великобритании.