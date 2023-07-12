Туризм

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд на 30 дней

Мьянма предоставила жителям Российской Федерации безвизовый въезд на 30 дней. Эта мера будет действовать вплоть до 30 июля 2024 года.

В Консульском департаменте МИД РФ отметили, что попасть в государство в Юго-Восточной Азии по такому способу можно и через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

С 1 июля российские туристы могут стать обладателями специальной визы, которая действует в течение шести месяцев. Двукратная виза позволяет находиться в стране до 30 дней, а многократная виза дает право быть в Мьянме 90 дней. Ценник за такие визы — 55 и 85 долларов соответственно, пишет RuNews24.

Напомним, Мьянма – многонациональное государство в Юго-Восточной Азии. Крупнейший город страны Янгон славится своими шумными рынками, многочисленными парками и озерами, а также датируемой VI веком позолоченной пагодой Шуэдагоун, в которой хранятся буддийские реликвии.