Туризм

Здание для туристского информационного центра подобрали на Талабских островах

Здание для туристского информационного центра подобрали на Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Хотим создать туристский информационный центр. После модернизации парка катеров поток туристов и паломников на Талабы увеличился. Путешественникам нужно место, где бы они смогли получить всю необходимую информацию. Здание под нужды центра присмотрели, работаем», - написала она.

Как отметила глава района, каждая поездка – это общение с островитянами именно по этой тематике. В частности, на контроле ремонт ограждения воинского захоронения на острове Залита.

«Кроме того, осмотрели, как подрядчик справляется с выполнением муниципального контракта по борьбе с борщевиком. На постоянном контроле так же вопрос вывоза ТКО», - заключила она.