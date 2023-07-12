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Туризм

Штопор и купальник: россияне рассказали, что чаще всего забывают взять в отпуск − опрос

16.07.2023 13:10|ПсковКомментариев: 0

Что из важных вещей россияне забывали взять в путешествие, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В открытом опросе приняли участие представители экономически активного населения. 

7 из 10 россиян (71%) — гуру в подготовке к отпуску: собираясь в путешествие, они никогда не забывали ничего важного: «Однажды составил список и собираюсь строго по нему». Оставлять что-либо дома по невнимательности доводилось каждому пятому (21%). Топ самых забываемых в отпуск предметов возглавляет одежда и обувь, а также средства для ухода за собой и личной гигиены: о том, что об этих предметах они вспоминали уже в самолете или поезде, рассказали по 5%. «Даже к лучшему: купила купальник уже на море, новый и красивый!» — комментируют опрошенные.

Гораздо неприятнее забыть паспорт, — о том, что с ними такое случалось, рассказали 4% жителей. «Возвращались домой, в результате опоздали на самолет», — делятся респонденты.

Забывать в отпуск деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства доводилось по 1% опрошенных.

5% оставляли дома другие вещи. Женщинам доводилось страдать без личных фенов и полотенец. Мужчины впопыхах забывали про игральные карты, алкоголь и штопор («Вилкой открывали»). Уезжая в отпуск, одни оставляют дома свою тревожность, другие же на радостях полностью теряют рассудок («Мозги! Но, как говорится, все, что было в Вегасе, — остается в Вегасе»).

Теги: #туризм #отпуск
Источник: Псковская Лента Новостей
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