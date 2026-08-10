Фотофакт: Финский парк в Пскове готовят к «Лешуге»

Подготовительные работы ведутся в псковском Финском парке для проведения фестиваля «Лешуга», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящий момент идет установка торговых точек и интерактивных локаций. Напомним, более 25 сидроделен со всей России и шесть тематических подворий представят свои площадки на фестивале.

Каждый день на фестивале будут выступать по три коллектива, приглашены артисты из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы.

Фестиваль «Лешуга» пройдет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с 14 по 16 августа.