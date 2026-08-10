«Александрова дорога-2026». ФОТОРЕПОРТАЖ

Ежегодный и полюбившийся многим псковичам и гостям региона фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога» в этом году прошел в гдовской деревне Самолва в обновленном формате.

8 августа возле мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» к фестивалю добавился историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242». Таким образом фестиваль, помимо зрелищной составляющий, приобрел еще и научную. С лекцией, в частности, выступил известный блогер исторической направленности «Комнатный рыцарь».

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Подробнее - в фоторепортаже Анны Тягуновой.