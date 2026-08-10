III Международный фестиваль печеной картошки пройдет в Себежском округе

III Международный фестиваль печеной картошки пройдет 19 сентября в 12:00 на территории экспозиции «Музей дров» в деревне Рудня Себежского округа, он будет приурочен к году Единства народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в национальном парке «Себежский».

Изображение: Национальный парк «Себежский»

В 2026 году Фестиваль печеной картошки будет проходить в стиле 50-80-х годов прошлого столетия. Гости вспомнят или узнают о поездках на картошку, походах с палатками в лес, песнях у костра, танцах в сельских клубах, которые до сих пор греют душу многих жителей тогда еще единой для всех страны.

Еще одной особенностью фестиваля в этом году станет акцент на популяризацию профессий лесной отрасли: традиционно в третье воскресенье сентября отмечается День работника леса. К этому празднику в рамках фестиваля будет проведен квест «Лесной детектив», который выявит сильнейших по профессии среди приглашенных сотрудников заповедных территорий Российской Федерации и Республики Беларусь.