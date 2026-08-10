Названы страны, где высок риск похищения туристов

Похищения туристов случаются на Филиппинах и в Таиланде, чаще всего жертв вывозят в Мьянму, которую нередко позиционируют как безопасное направление, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Филиппины, Таиланд, там больше похищают. А вот куда - все молчат, а я вам скажу - это в 1000 раз важнее. Похищают обычно в Мьянму, которую пытаются некоторые турагенты продавать и выдавать за безопасную страну», - сказал Мкртчян.

По словам эксперта, ситуация в Мьянме вызывает особую тревогу, поскольку об этой угрозе практически ничего не говорят.

«Вот я заявляю: Мьянма - небезопасная страна для российских туристов. И надо 1000 раз подумать, стоит ли туда ехать», - отметил Мкртчян.

Ранее таиландский новостной портал «Кхао Воркпойнт» (WorkpointNews) сообщил, что 9 августа 2026 года в приграничном с Мьянмой городе Месай была найдена сильно избитая 19-летняя гражданка России. Издание сообщает, что девушку доставили в больницу, после чего выяснилось, что она приехала в Мьянму по предложению о высокооплачиваемой работе, но отказалась работать в мошенническом колл-центре, за что была избита и перевезена через границу Таиланда, пишет РИА Новости.