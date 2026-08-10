Мечи, латы и фолк-рок: как прошел фестиваль «Самолва 1242» 

В субботу в обычно тихой деревне Самолве было многолюдно. На берегу Чудского озера появился лагерь со средневековыми шатрами. Со сцены звучали энергичные песни в стиле фолк. А на ристалище сошлись в битве дружина Александра Невского и рыцари Ливонского ордена. 8 августа в Гдовском районе прошел историко-театральный фестиваль-лаборатория «Самолва 1242».

Фото здесь и далее: Анна Тягунова

Исторический фестиваль в Самолве давно стал традиционным для Псковщины. Долгие годы он проводился в апреле под названием «Ледовое побоище». После ковида формат изменили – теперь фестиваль называется «Александрова дорога», проходит летом, а его участники воссоздают конный поход дружины Александра Невского. В этом году концепцию вновь пересмотрели – фестиваль исторической реконструкции совместили с историко-театральным фестивалем-лабораторией «Самолва 1242». Помимо зрелищной, у праздника появилась научная составляющая – его гости могли послушать лекции и посетить интерактивные площадки.

Первым, что встречало гостей фестиваля, были большой фуд-корт и ярмарка мастеров. На торговых рядах продавали сувениры, украшения, посуду и другие изделия ручной работы. В одной из палаток торговали медом, а рядом с прилавком стоял настоящий улей. Он был закрытым, так что никто не пострадал, но сквозь прозрачные стенки можно было понаблюдать за пчелами.

Здесь же расположились интерактивные площадки, на которых проходили мастер-классы для детей и взрослых. Посетители могли освоить навык стрельбы из лука, узнать о конструкции и особенностях использования этого оружия в XIII веке. Рядом юные гости фестиваля обучались основам ратного дела. Инструкторы-реконструкторы не просто показывали приемы, но и рассказывали, как воспитывали будущих дружинников на Руси. Как и на многих других подобных мероприятиях, здесь был шатер со средневековыми настольными играми – любой желающий мог послушать об их истории и правилах и даже купить заинтересовавший набор. Неподалеку проходили мастер-классы, посвященные работе с кожей и письменности в Средние века.

Отдельный блок интерактивной программы был посвящен музыке и танцам. На одной из площадок посетителям рассказывали о старинных музыкальных инструментах, а на другой предлагали ненадолго перенестись на средневековый бал. Во время иммерсивного театрализованного представления «Танцы княжьего двора» гости разучивали средневековые танцы в сопровождении специалистов студии исторического танца «Гельвеция».

Одной из самых необычных зон стал уголок, в котором рассказывали о рыбах Чудского озера. На столе перед слушателями лежали настоящие рыбы. Специалист показывал особенности строения их тел, рассказывал об образе жизни этих животных и объяснял, как отличить один вид от другого. Особенно впечатляющим моментом рассказа стала демонстрация разделанного окуня, внутри которого обнаружили остатки другой рыбы. Она была уже переварена, но по сохранившейся косточке удалось определить, что добычей стала небольшая плотва.

На протяжении всего фестиваля в одном из шатров работал исторический лекторий. Перед слушателями выступили начальник научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника Максим Колпаков, историк-реконструктор и популяризатор науки Василий Гурков, известный в сети как автор блога «Комнатный рыцарь», археолог и директор Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов, а также популяризатор истории и реконструктор Никита Подлинев. Лекторы говорили о Северо-Западной Руси XIII века: коммуникациях на русско-ливонском пограничье и военной логистике, археологических данных, повествующих о жизни в Восточном Причудье во времена Ледового побоища и событиях, которые предшествовали сражению 1242 года. Отдельно обсудили Александра Невского – его отношения с Ордой и причины, по которым фигура князя сегодня вызывает столь полярные оценки в медиа и поп-культуре.

Молодежь и первые лица

При этом за пределами территории посетителям фестиваля тоже было чем заняться. Многие поднимались на холм с памятником «Князь Александр Невский с дружиной» и осматривали оттуда окрестности. Кто-то доходил до самого края берега и любовался оттуда на Чудское озеро. А в перерывах между мероприятиями часть гостей заглядывали в местные экспозиции: музей «Ледовое побоище» и Музей рыбацкого края «Самолвовский амбар».

Еще одним новшеством этого года стало то, что одновременно с историческим праздником здесь проходил фестиваль «Дружина первых», на который приехало около 400 детей и подростков. На фоне большого молодежного события внимание к Самолве проявили и региональные власти: сюда приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он осмотрел фестивальные площадки, пообщался с министром культуры Илианной Петровой и председателем совета регионального отделения «Движения первых» Марией Тучак. Другим почетным гостем стал зампред Совета Федерации Константин Косачев, который встретился с участниками программы «Здравствуй, Россия!». Кроме того, фестиваль посетили сенаторы СФ Алексей Наумец и Наталья Мельникова и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

Под звон мечей и гитарные риффы

Главные мероприятия фестиваля развернулись на сцене и ристалище перед ним. Открыла событийную программу петербургская фолк-рок группа «Кайлех», исполнившая песни по мотивам мифов и легенд Скандинавии, Британии, Ирландии и Руси. Часть зрителей расположилась на специально привезенных стогах сена и слушала выступление сидя, а кто-то не выдержал и пустился в пляс вместе с реконструкторами.

Затем, по первоначальной программе, зрителей должен был ждать конный спектакль «Александрова дорога. За труды и Отечество». Однако за несколько дней до фестиваля организаторы объявили, что он не состоится «по ряду объективных причин». Освободившееся место в программе заняли выступления реконструкторов: вместо одного состязания в итоге провели два.

Началось все традиционно – с представления участников. В этом году в Самолву приехали объединения из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Соснового Бора (Ленинградская область). Наш город на фестивале представили клубы «Орден», «Плесков-Град», «Псковская вольница» и «Чертог Раса».

После знакомства на ристалище остались только одетые в шлемы, кольчуги и латы воины. Зрителям продемонстрировали показательный бой русской дружины с ливонцами, отсылающий к Ледовому побоищу. Тут исход был предрешен – рыцари потерпели поражение. Затем же начались настоящие соревнования, победа в которых зависела только от ловкости и умений участников. По меркам Псковщины, реконструкторов в Самолве было довольно много – больше, чем на недавно прошедшем «Железном граде». Потому сражения получились по-настоящему зрелищными – два больших отряда сходились друг с другом, и ристалище на несколько минут превращалось в настоящее поле боя.

После перерыва выступления реконструкторов продолжились – но теперь вместо больших отрядов на ристалище вышли тройки бойцов. Команды сходились в формате «три на три», а для победы нужно было выиграть два боя. Спустя несколько раундов осталась лишь одна группа, состоящая из участников клуба «Талльскёг» из Соснового Бора – она и стала победителем.

Завершилась программа концертом петербургской фолк-рок группы «Тролль гнёт ель». Команда исполнила энергичные песни по мотивам скандинавского фольклора. В музыке группы привычные гитара и ударные сочетаются со скрипкой, волынкой и вистлом – кельтской продольной флейтой. Такое сочетание современных и традиционных инструментов звучало крайне ярко и создало по-настоящему зажигательную атмосферу — зрители подпевали, танцевали и громко аплодировали.

При всей насыщенности программы от фестиваля осталось ощущение скорее большого народного праздника, чем цельного погружения в эпоху. На «Исаборге» или «Железном граде» уже с первых шагов оказываешься среди шатров реконструкторов — атмосферой Средневековья там пропитано все вокруг. В Самолве же исторический лагерь оказался немного в стороне от основной территории. К нему не было очевидного подхода, поэтому оставалось не совсем понятно, можно ли туда заходить и рассматривать быт участников. В результате лагерь существовал словно отдельно от самого фестиваля, а центральную часть территории занимали крупный фуд-корт и ярмарка.

Впрочем, отдельные недочеты не отменяют главного: фестиваль заставляет людей отправляться туда, куда в обычный выходной многие бы не поехали. Ради него сотни гостей преодолели неблизкий путь на собственных автомобилях, добираясь до Самолвы в том числе по гравийной дороге. Заодно они познакомились и с самой деревней, мемориалом, музеями и берегом Чудского озера. Именно такие события и помогают развивать туризм в небольших населенных пунктах: люди приезжают на фестиваль, а в итоге открывают для себя само место. И не исключено, что для кого-то эта поездка станет поводом вернуться в Самолву снова.

Елизавета Левадная