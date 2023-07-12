Туризм

Отдых на черноморском побережье России для псковичей вырос на 52%

Цены на поездку на отдых на черноморское побережье России и в Крым выросли на 52,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также в цене выросли и другие направления: поездки в страны Закавказья – на 11,2%, поездку на отдых в Турцию – на 10,6%, пребывание в доме отдыха, пансионате – на 10,2%, поездку в Беларусь – на 9,9%.

Снизились цены: на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 5,1%, поездку на отдых в Египет – на 3,6%, поездку на отдых в ОАЭ – на 2,9%.

Отметим, в июне в Псковской области цены выросли на 0,5% (по России в целом – на 0,4%). В наибольшей степени выросла стоимость услуг – на 0,6%. Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли одинаково – на 0,4%.