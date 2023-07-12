Туризм

Мишустин призвал развивать в России «туризм со смыслом»

Россия обладает лучшей природой в мире, но, чтобы сильнее увлечь туристов, нужно помогать им открывать дополнительные смыслы в поездках по стране, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Слушая презентацию проектов внутреннего туризма на курорте «Манжерок» в Республике Алтай, он обратил внимание на слова одного из выступающих.

«Вы сказали сейчас очень важную фразу: "Мы хотим сделать посещение наших мест - экологического городка - таким, чтобы это было со смыслом". Туризм со смыслом, мне кажется, это очень важно для людей, которые ищут, куда поехать», - считает глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что природа в России - самая лучшая в мире, пишет RuNews24.

«В России можно найти абсолютно любой ландшафт, любые места. А вот смысл - это, конечно, за инвесторами и за теми, кто занимается развитием, в том числе, экологического туризма», - добавил Мишустин.