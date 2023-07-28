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Туризм

Пляжная цивилизация

28.07.2023 10:41|ПсковКомментариев: 0

На берегу реки Великой в микрорайоне Овсище уже месяц работает строительная техника. За это время ландшафт значительно преобразился. Исчезли заросли кустарника, экскаватор выравнивает поверхность. Частная компания строит здесь полноценный пляж, отдохнуть на котором псковичи смогут уже в следующем году. Журналисты Псковской Ленты Новостей отправились на место, чтобы узнать, как оно будет выглядеть совсем скоро, какая судьба ждет поставленную городом детскую площадку, оставят ли коммерсанты доступ к воде бесплатным для отдыхающих со своим покрывалом и смогут ли после открытия владельцы гидроциклов вернуться в привычную локацию.

 

Трио на Великой

За мостом Александра Невского вдоль Великой тянутся «богатые» дома. Пляж начинается сразу за ними, на повороте реки, за которым виднеется Снетогорский монастырь. Место отдыха привычное горожанам. Годами псковичи приходили сюда загорать и жарить шашлык, ехали на машинах с прицепленными гидроциклами и катерами. В прошлом году территория выиграла голосование по «Комфортной городской среде», и в нынешнем сезоне на небольшом пятачке поставили детскую площадку, турники, пару раздевалок и скамейки. Они стали тут единственными элементами хоть какой-то инфраструктуры.

Пляжем это место хоть и называли, но весьма условно. Никакой регистрации в МЧС у «пляжа» не было. Отдыхающие размещались на вытоптанных в траве полянках, где запросто можно было встретить змею или сесть на муравьев. Жителей окрестностей на пешей тропинке первым встречал борщевик. Парковка для приезжающих — везде, где поставил машину. Туалет — по обильным зарослям кустов. Санитарное состояние, в принципе, оставляло желать. Каждую весну экоактивисты приходили сюда на «Чистые игры». Например, в этом апреле собрали 246 мешков мусора, куда влезла 1 862 кг отходов — почти две тонны! Каждое лето здесь скапливалось столько же.

Сейчас созданием полноценного пляжа занимается компания «ГазИнвест+». Она стала одним из победителей конкурса грантов на обустройство пляжей. В середине июня его итоги подвели в областном комитете по туризму. Два других победивших в этом году проекта тоже расположатся на Великой: цивилизация придет на «солдатский пляж» в верхнем течении реки, также благоустройство получит центральный городской пляж.

На пляж в Овсище техника вышла в конце июня. На территории поближе к частной застройке уже вырублены кусты, экскаватор равняет грунт. Но работы еще много, как и лишних кустов. Ландшафт крайне неоднородный, весь из бугров и пригорков, и пока охватить взглядом за раз весь будущий пляж невозможно.

Под благоустройство отдано 19 гектаров. Длина береговой линии составит примерно 400 метров. На создание пляжа государство выделило 33 млн рублей, софинансирование инициатора проекта составило 30%, то есть еще 15 млн.

«Фактически, наш вклад будет намного больше, получится не меньше, чем сумма гранта. Все дорожает постоянно. Добротные материалы денег стоят, а из непонятно чего — ничего и не построишь. Здесь будет парковка, пирс, на горке кафе, тут лаунж-зоны — беседки с мангалами. В той стороне будет спортплощадка, тренажерный комплекс и еще одно небольшое кафе», - Александра Радион, помощник руководителя «ГазИнвест+», показывает, как размечена территория.

Через нее течет Чертов ручей. В паре десятков метров от впадения в Великую он заболотил небольшой овраг. Сейчас там камыши и комары. Все это будет расчищено, грунт укрепят и на нем поставят домики, которые отдыхающие смогут снимать круглый год. Все постройки на временных фундаментах — это одно из условий выделения гранта.

«Благо для жителей»

Снять беседку с мангалом, арендовать лежак, взять в прокат сап-борд, катамаран или каяк, забраться на батуты в воде, поиграть на спортивной площадке в футбол, волейбол или баскетбол — несмотря на обилие платных услуг, доступ на пляж будет бесплатным. То есть после завершения благоустройства сюда по-прежнему можно будет прийти с собственным покрывалом и бутербродами. Также обещают оставить доступ для отдыхающих со своим гидротранспортом. Свободный доступ к воде – требование законодательства. Инвестор и сам заинтересован в как можно большем потоке людей, приходящих на объект.

Конечно, на своем месте останется поставленная городом бесплатная детская площадка. Только теперь она, как и остальная инфраструктура, будет защищена охраной пляжа от вандалов, мусор будет убираться, а туалет по кустам уйдет в прошлое вместе с ними, отдыхающие смогут посещать нормальный санузел.

Какой пляж без песка? Первый самосвал, приехавший из Струг Красных, уже разгрузился на берегу. Учитывая масштабы стройки, горка из песка выглядит совсем крошечной, почти детской. Александра Радион говорит, что потребуется минимум 20 машин вместимостью 30 тонн. И это не предел. Если не хватит — повезут еще.

Отдельно своего часа дожидается белоснежный кварцевый песок из Ленобласти. Пока что он стоит на пригорке в биг-бэгах — мешках, похожих на гигантские пакеты из супермаркета. Когда стройка будет окончена, он займет свое место в развлекательных зонах.

От реализации проекта выиграют все, уверен депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, на чьем округе окажется новый пляж. Жители получают благоустроенную зону отдыха, город — приведенную в порядок локацию, бизнес — возможность заработать на дополнительных услугах.

«Когда мы только относительно небольшую часть благоустроили, сразу дети толпой повалили с родителями. А теперь будет настоящая точка притяжения, привлекательность нашего района еще вырастет, - не сомневается парламентарий. - Любое благоустроенное место — благо для жителей. Появятся люди, которые будут содержать это место в чистоте, охранять».

Река Великая – не самое чистое место для купания. Регулярно это подтверждают лабораторные исследования Роспотребнадзора. Последние пробы были отобраны несколько дней назад. Вердикт специалистов: на центральном пляже Пскова купаться нельзя.

А что с водой в Овсище? Этого пока никто не знает, хотя люди годами приходили сюда плавать и загорать – на свой страх и риск. Как только пляж получит официальный статус, сразу же здесь появятся специалисты с пробирками. Даже если их выводы окажутся неутешительными, никто не помешает проводить время у воды в обихоженной зоне отдыха.

 

Во всяком случае местные жители ее очень ждут. В сообществе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» «ВКонтакте» она вызвала небывалый ажиотаж. Уровень эмоций в комментариях – зашкаливающий: «Это просто супер!», «Очень красиво, у нас будет лучший пляж!!!», «Замечательная новость! Очень рады такому развитию микрорайона», «Молодцы!»

Однако не дремлют и скептики. Они выражают сомнение в том, что реальность будет похожа на картинки, которые показывает инвестор. Какой окажется реальность? Это станет ясно уже в следующем году.

До конца нынешнего строительные работы должны завершиться. Будущим летом первые отдыхающие смогут дать свою оценку обновлению берега.

Юлия Магера

Фото Александра Елисеева

Теги: #туризм #городская среда #пляж
Источник: Псковская Лента Новостей
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