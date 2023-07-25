Непригодные для купания места назвал региональный Роспотребнадзор

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения продолжает проводить управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
На 24 июля в мониторинговых точках исследована вода в водоемах и песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области: 113 проб воды водоемов на санитарно-химические показатели, из них неудовлетворительных - 25 (22,1%), 122 пробы на микробиологические показатели, из них неудовлетворительных 37 проб (30,3%) и 67 проб на паразитологические показатели, среди которых неудовлетворительных проб не обнаружено.
Также исследованы: 77 проб песка в зонах купания по микробиологическим показателям, из них 5 (6,5%) не соответствовали требованиям, 24 пробы песка по санитарно-химическим показателям, из них 1 (4,2%) проба положительная, 73 пробы песка на паразитологические показатели, неудовлетворительных проб не обнаружено.
Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:
в реке Ловать в районе городского пляжа в Великих Луках,
в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове;
в озере Сорито Великолукского района,
в озере Кислое Великолукского района,
в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района,
в озере Жижицкое деревни Наумово и в реке Лусня поселка Кунья Куньинского района,
в реке Сороть и в озерах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района,
в реке Синяя Красногородского района.
«Указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации», - уточнили в Роспотребнадзоре.
Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН:
Гдовский район, озеро Чудское - в районе поселка Устье, озеро Ужицкое - в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
Дедовичский район, река Шелонь - Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;
Дновский район, река Полонка, деревня Скново;
Невельский район, озеро Невельское, озеро Большой Иван - в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван - в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское - в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь - в районе лагерей «Березка» и «Солнечный»;
Новоржевский район, река Льста;
Опочецкий район, река Великая в города Опочка в районе стадиона;
Островский район, река Великая в районе города Остров и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;
Палкинский район, озеро Смоленское в поселке Палкино;
Печорский район, озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, озеро Рагозино;
Плюсский район, река Плюсса в районе пляжа Плюссы;
Порховский район, река Шелонь, Порхов, Мельничная набережная и в районе Старое городище;
Пустошкинский район, озеро Зверино, деревня Холюны; озеро Крупейское, Пустошка;
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