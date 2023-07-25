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Общество

Непригодные для купания места назвал региональный Роспотребнадзор

25.07.2023 11:00|ПсковКомментариев: 0

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения продолжает проводить управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На 24 июля в мониторинговых точках исследована вода в водоемах и песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области: 113 проб воды водоемов на санитарно-химические показатели, из них неудовлетворительных - 25 (22,1%), 122 пробы на микробиологические показатели, из них неудовлетворительных 37 проб (30,3%) и 67 проб на паразитологические показатели, среди которых неудовлетворительных проб не обнаружено.

Также исследованы: 77 проб песка в зонах купания по микробиологическим показателям, из них 5 (6,5%) не соответствовали требованиям, 24 пробы песка по санитарно-химическим показателям, из них 1 (4,2%) проба положительная, 73 пробы песка на паразитологические показатели, неудовлетворительных проб не обнаружено.

Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

  • в реке Ловать в районе городского пляжа в Великих Луках,
  • в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове;
  • в озере Сорито Великолукского района,
  • в озере Кислое Великолукского района,
  • в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района,
  • в озере Жижицкое деревни Наумово и в реке Лусня поселка Кунья Куньинского района,
  • в реке Сороть и в озерах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района,
  • в реке Синяя Красногородского района.

«Указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН: 

  • Гдовский район, озеро Чудское - в районе поселка Устье, озеро Ужицкое - в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
  • Дедовичский район, река Шелонь - Дедовичи, у плотины Псковской ГРЭС;
  • Дновский район, река Полонка, деревня Скново;
  • Невельский район, озеро Невельское, озеро Большой Иван - в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван - в районе санатория «Голубые озера», озеро Березовское - в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь - в районе лагерей «Березка» и «Солнечный»;   
  • Новоржевский район, река Льста;
  • Опочецкий район, река Великая в города Опочка в районе стадиона;
  • Островский район, река Великая в районе города Остров и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;       
  • Палкинский район, озеро Смоленское в поселке Палкино;
  • Печорский район, озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, озеро Рагозино;
  • Плюсский район, река Плюсса в районе пляжа Плюссы;     
  • Порховский район, река Шелонь, Порхов, Мельничная набережная и в районе Старое городище;
  • Пустошкинский район, озеро Зверино, деревня Холюны; озеро Крупейское, Пустошка;
  • Пушкиногорский район, река Сороть;
  • Пыталовский район, река Утроя;
  • Себежский район, озеро Себежское;
  • Стругокрасненский район, озеро Песчаное;
  • Усвятский район, озеро Узмень.
Теги: #Роспотребнадзор #пляж
Источник: Псковская Лента Новостей
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