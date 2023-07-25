Общество

Непригодные для купания места назвал региональный Роспотребнадзор

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения продолжает проводить управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На 24 июля в мониторинговых точках исследована вода в водоемах и песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области: 113 проб воды водоемов на санитарно-химические показатели, из них неудовлетворительных - 25 (22,1%), 122 пробы на микробиологические показатели, из них неудовлетворительных 37 проб (30,3%) и 67 проб на паразитологические показатели, среди которых неудовлетворительных проб не обнаружено.

Также исследованы: 77 проб песка в зонах купания по микробиологическим показателям, из них 5 (6,5%) не соответствовали требованиям, 24 пробы песка по санитарно-химическим показателям, из них 1 (4,2%) проба положительная, 73 пробы песка на паразитологические показатели, неудовлетворительных проб не обнаружено.

Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

в реке Ловать в районе городского пляжа в Великих Луках,

в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове;

в озере Сорито Великолукского района,

в озере Кислое Великолукского района,

в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района,

в озере Жижицкое деревни Наумово и в реке Лусня поселка Кунья Куньинского района,

в реке Сороть и в озерах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района,

в реке Синяя Красногородского района.

«Указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управлением направлены в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН: