Туризм

В Турции оценили возможность отказа от системы «все включено»

Абсолютный отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых, заявил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен на этой неделе призвал к отказу от системы «все включено» на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход, пишет РИА Новости.

«У нас разные клиенты с разными требованиями — есть те, кто нуждается в all inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. "Все включено" в Турции полностью отменять никто не станет», — заявил Осман Айык.

При этом он не исключил появления различных вариаций системы.

«Когда в all inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то опцией, она ему не нужна. В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то "базовый вариант", к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно», — сказал он.

Он пояснил, что, к примеру, в таком базовом варианте будут заложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее.

По мнению Айыка, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом.

Глава представительства Ассоциации туроператоров Турции в Кемере Мехмет Акбаба считает, что необходимо предпринимать постепенные шаги по отказу от этой системы. «Отказ от "все включено" важен и ввиду того, что значительное количество продуктов выбрасывается на фоне общего мирового кризиса и подорожания продовольствия. К сожалению, в отелях с этой системой клиенты кладут на тарелку больше необходимого, высок процент отходов», — заявил он.

Он признал, что продавцы туристических лавок в Кемере, как и в других регионах, недовольны ситуацией. «В нашем регионе много отелей, которые и сами выступают за отмену этой системы, однако необходимы постепенные и растянутые во времени шаги, быть может, стоит в одной локации применить новую концепцию», — отметил Акбаба.