В Турции хотят запретить систему «все включено», чтобы заставить туристов платить деньги

Турецкие предприниматели просят власти государства отключить систему «все включено», так как бизнес совсем не получает прибыль от отдыха туристов.
Президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников Бендеви Паландекен призвал отказаться от системы «все включено», чтобы увеличить доходы государства. Он подчеркнул, что здравоохранение, культура, гастрономия приносят больше прибыли, чем классический пляжный туризм, пишет RuNews24.
«Расходы иностранцев в долларовом выражении достиглb максимума? хотя количество отдыхающих растет. Раньше турист тратил в Турции 900 долларов, а сейчас меньше двух за границами отеля. Это происходит из-за того, что туристы сидят в отеле сейчас, не путешествуют, а значит и не тратят деньги», — пояснил он.