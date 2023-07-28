Туризм

Сергей Вострецов: За последние 30 лет Европа российским туристам уже поднадоела

Пока въезд в европейские страны для российских туристов затруднен, стоит обратить внимание на Восток. Там тоже много интересных предложений и локаций, пока еще слабо изученных россиянами. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.

«Свято место пусто не бывает! Не успело ещё генконсульство Финляндии упаковать чемоданы, а им на смену уже пришли китайцы. И визы для туристов уже не нужны. Что же, Восток с точки зрения культуры, истории и пляжного отдыха не менее интересней Запада. За последние 30 лет Европа российским туристам уже поднадоела. Можно посетить Китай, Вьетнам, Камбоджу, да и Африка ждет не дождётся русских туристов», - отметил Сергей Вострецов.

По его мнению, за 5-10 лет можно изучить Восток, а после отношения с Европой уже могут восстановиться. «Так что ничего трагичного. Перерывы - они иногда во всем полезны», - считает глава объединения СОЦПРОФ.

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Он также отметил, что традиционные направления для российских туристов - Египет и Турция - сегодня предлагают завышенные цены, в связи с чем отдых в Китае может обойтись дешевле.

«А наши "друзья" египтяне и турки цены взвинтили до небес. Так что отдых на Желтом море в Китае не смотря на перелет уже обойдётся намного дешевле, чем в Турции. Да и в плане здоровья и массажа китайцы на голову выше любых турок», - заключил Сергей Вострецов.