Туризм

Безвизовый туристический обмен с Китаем скоро запустят в России

Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают "электронные визы". К этой же дате планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», - сказал Решетников.

Он добавил, что сейчас прямым рейсом в Россию можно прилететь более чем из 30 стран. Также Минэкономразвития работает с Минтрансом над расширением географии, пишет RuNews24.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в Минэкономразвития РФ сообщали, что соглашение между РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило действие. Согласно документу, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его пограничной службе ФСБ РФ.